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https://sputniknews.com.tr/20221001/muharrem-ince-30-yildir-secim-otobuslerindeyim-secim-aracindan-evrak-istendigini-ilk-kez-goruyorum-1061840760.html
Muharrem İnce: 30 yıldır seçim otobüslerindeyim, seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum
Muharrem İnce: 30 yıldır seçim otobüslerindeyim, seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul Kadıköy'de seçim otobüsünün polis tarafından durdurularak evrak istenmesine "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T17:53+0300
2022-10-01T17:59+0300
muharrem ince
polis
kadıköy
seçim otobüsü
politika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan paylaştığı video ile partisinin seçim otobüsünden evrak istenmesi ile ilgili "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum. Siz Sedat Peker’in iddialarına bakın, PKK’lıları yakalayın, uyuşturucu tüccarlarını yakalayın. Siz AKP’nin değil, Süleyman’ın değil siz; Türk milletinin polislerisiniz" paylaşımında bulundu.Videoda seçim otobüsünden polise seslenen İnce, "Bu ülkede 4 sene önce bir seçim oldu. En yüksek ikinci oyu alan benim. 15,5 milyon oy. Süleyman'ın adamları, Tayyip'in adamları Bağdat Caddesi'nde önümü kesiyor. Arabayı bağlayacak, evrak istiyor benden. Sana evrak vermiyorum. Ne evrakı istiyorsun sen? Görmüyor musun Muharrem İnce'nin seçim arabası. Ne evrakı istiyorsun" dedi.
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muharrem ince, polis, kadıköy, seçim otobüsü
muharrem ince, polis, kadıköy, seçim otobüsü

Muharrem İnce: 30 yıldır seçim otobüslerindeyim, seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum

17:53 01.10.2022 (güncellendi: 17:59 01.10.2022)
© İHA / EREN AYHAN-Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA / EREN AYHAN-
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul Kadıköy'de seçim otobüsünün polis tarafından durdurularak evrak istenmesine "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan paylaştığı video ile partisinin seçim otobüsünden evrak istenmesi ile ilgili "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum. Siz Sedat Peker’in iddialarına bakın, PKK’lıları yakalayın, uyuşturucu tüccarlarını yakalayın. Siz AKP’nin değil, Süleyman’ın değil siz; Türk milletinin polislerisiniz" paylaşımında bulundu.
Videoda seçim otobüsünden polise seslenen İnce, "Bu ülkede 4 sene önce bir seçim oldu. En yüksek ikinci oyu alan benim. 15,5 milyon oy. Süleyman'ın adamları, Tayyip'in adamları Bağdat Caddesi'nde önümü kesiyor. Arabayı bağlayacak, evrak istiyor benden. Sana evrak vermiyorum. Ne evrakı istiyorsun sen? Görmüyor musun Muharrem İnce'nin seçim arabası. Ne evrakı istiyorsun" dedi.
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