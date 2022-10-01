https://sputniknews.com.tr/20221001/muharrem-ince-30-yildir-secim-otobuslerindeyim-secim-aracindan-evrak-istendigini-ilk-kez-goruyorum-1061840760.html

Muharrem İnce: 30 yıldır seçim otobüslerindeyim, seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum

Muharrem İnce: 30 yıldır seçim otobüslerindeyim, seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul Kadıköy'de seçim otobüsünün polis tarafından durdurularak evrak istenmesine "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T17:53+0300

2022-10-01T17:53+0300

2022-10-01T17:59+0300

muharrem ince

polis

kadıköy

seçim otobüsü

politika

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medyadan paylaştığı video ile partisinin seçim otobüsünden evrak istenmesi ile ilgili "30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum. Siz Sedat Peker’in iddialarına bakın, PKK’lıları yakalayın, uyuşturucu tüccarlarını yakalayın. Siz AKP’nin değil, Süleyman’ın değil siz; Türk milletinin polislerisiniz" paylaşımında bulundu.Videoda seçim otobüsünden polise seslenen İnce, "Bu ülkede 4 sene önce bir seçim oldu. En yüksek ikinci oyu alan benim. 15,5 milyon oy. Süleyman'ın adamları, Tayyip'in adamları Bağdat Caddesi'nde önümü kesiyor. Arabayı bağlayacak, evrak istiyor benden. Sana evrak vermiyorum. Ne evrakı istiyorsun sen? Görmüyor musun Muharrem İnce'nin seçim arabası. Ne evrakı istiyorsun" dedi.

kadıköy

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muharrem ince, polis, kadıköy, seçim otobüsü