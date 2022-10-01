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https://sputniknews.com.tr/20221001/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-3-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061830836.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
pkk
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, pkk

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

12:33 01.10.2022 (güncellendi: 13:12 01.10.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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