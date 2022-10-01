https://sputniknews.com.tr/20221001/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-3-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061830836.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T12:33+0300

2022-10-01T12:33+0300

2022-10-01T13:12+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, pkk