https://sputniknews.com.tr/20221001/mersindeki-polisevine-saldiri-icin-turkiyeye-geliste-kullanilan-paramotora-ulasildi-1061844519.html

Mersin'deki polisevine saldırı için Türkiye'ye gelişte kullanılan paramotora ulaşıldı

Mersin'deki polisevine saldırı için Türkiye'ye gelişte kullanılan paramotora ulaşıldı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne saldıranların, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotora ulaşıldığı bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T22:06+0300

2022-10-01T22:06+0300

2022-10-01T22:06+0300

paramotor

türkiye

mersin

saldırı

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Mersin saldırısında Türkiye'ye gelmek için kullanılan paramotora ulaşıldı. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'de düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda, bugün sabah saatlerinde Tarsus'a bağlı Çöplü Mahallesi'nde yapılan aramada, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotorun parçaları ele geçirildi.Yapılan ö inceleme neticesinde 'Trike' olarak da bilinen hava aracının İtalya menşeili 'FLY Products Marka ECO 2 Light' model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.Paraşüt şeklinde kanadı bulunan üç tekerlekli şasi yapısıyla yerden kalkış ve iniş yapabilen paramotorun, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabildiği ve 2 kişinin yanı sıra haricen ağırlık da taşıyabildiği belirlendi.Paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yapıldığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.Anadolu Ajansı, paramotorun muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül 2022 saat 20.23 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinden hareket ederek, 22.30 sıralarında Afrin bölgesine geldiğini bildirdi.Daha sonra paramotorun Afrin'den hareket ederek, 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bir alana indiği değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-soylu-mersindeki-teror-saldirisi-amerika-merkezli-bir-eylemdir-1061834009.html

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