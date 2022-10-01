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https://sputniknews.com.tr/20221001/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-yakalanan-22-zanlidan-biri-tutuklandi-1061822939.html
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T01:23+0300
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türkiye
mersin
polis
soruşturma
saldırı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
https://sputniknews.com.tr/20220929/mersindeki-saldirida-yaralanan-polis-memuru--ozturk-100e-yakin-kisi-konakliyordu-faciayi-onledik-1061774441.html
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mersin, polis, soruşturma, saldırı
mersin, polis, soruşturma, saldırı

Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı

01:23 01.10.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR-Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR-
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mersin'deki saldırıda yaralanan polis memuru Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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