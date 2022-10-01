https://sputniknews.com.tr/20221001/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-yakalanan-22-zanlidan-biri-tutuklandi-1061822939.html

Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T01:23+0300

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türkiye

mersin

polis

soruşturma

saldırı

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

https://sputniknews.com.tr/20220929/mersindeki-saldirida-yaralanan-polis-memuru--ozturk-100e-yakin-kisi-konakliyordu-faciayi-onledik-1061774441.html

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