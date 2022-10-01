https://sputniknews.com.tr/20221001/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-yakalanan-22-zanlidan-biri-tutuklandi-1061822939.html
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T01:23+0300
2022-10-01T01:23+0300
2022-10-01T01:23+0300
türkiye
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polis
soruşturma
saldırı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
https://sputniknews.com.tr/20220929/mersindeki-saldirida-yaralanan-polis-memuru--ozturk-100e-yakin-kisi-konakliyordu-faciayi-onledik-1061774441.html
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mersin, polis, soruşturma, saldırı
mersin, polis, soruşturma, saldırı
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.