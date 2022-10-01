https://sputniknews.com.tr/20221001/mansur-yavas-paylasti-11-buyuksehir-belediye-baskani-olarak-ortak-aciklamamiz-1061842437.html

11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama: CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir

11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama: CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir

11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir bildiri yayınladı. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş dahil büyükşehir belediye başkanlarınca sosyal medyadan paylaşılan... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T19:19+0300

2022-10-01T19:19+0300

2022-10-01T19:35+0300

mansur yavaş

belediye

türkiye

mersin büyükşehir belediyesi

chp

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11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı:"11 Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yıllardır ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan; kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam etmektedir. Belediyelerimiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken, ne yazık ki, iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. iktidar, bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken, bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlaki ile bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin'de bir terör saldırı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemizi ve CHP'yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP, avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir.Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak, kimsenin haddi değildir. Terör örgütleriyle kol kola girenler, FETÖ'yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar, bu konuda bize ders veremez, veremeyecektir. Asıl milli güvenlik sorunu olanlar, teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastleri düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kez daha altını çiziyoruz ki: Bu itibar suikastlerine asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, büyükşehir belediye başkanımıza yönelik "hadsiz" ve "ahlaksız" ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı olan bu baskı politikası, artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır."

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mansur yavaş, belediye, mersin büyükşehir belediyesi, chp