https://sputniknews.com.tr/20221001/kovid-19-geciren-yaslilarda-fiziksel-aktivite-azalma-riski-35-kat-fazla-1061829785.html

Kovid-19 geçiren yaşlılarda fiziksel aktivite azalma riski 3.5 kat fazla

Kovid-19 geçiren yaşlılarda fiziksel aktivite azalma riski 3.5 kat fazla

Türk bilim insanlarınca yapılan araştırmada, Kovid-19 geçiren yaşlılarda, fiziksel aktivite azalma riskinin 3.5 kat fazla olduğu belirlendi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T12:01+0300

2022-10-01T12:01+0300

2022-10-01T12:07+0300

koronavirüs

kovid-19

hasta

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının, yaşlı sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verdi.Kovid-19 ile ilgili halk sağlığı önlemlerinin, yaşlıların yaşam tarzında radikal değişikliğe neden olarak topluluk gruplarına katılımını ve sosyal etkileşimlerini azalttığını dile getiren Naharcı, tüm ülkelerde sağlığın korunması için hayata geçirilen tedbirler kapsamındaki sosyal izolasyonun, yaşlılar arasında daha az fiziksel aktiviteye yol açtığını ifade etti."Yetersiz fiziksel aktivite, yaşlılarda psikolojik sorunlara neden olabiliyor"Naharcı, Kovid-19 geçiren yaşlı hastalarda da fiziksel aktivitenin bozulmasının sağlık açısından önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Kovid-19 sonrası dönemin en sık tanımlanan semptomları olan yorgunluk ve nefes darlığı, egzersiz kapasitesinin azalmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca yaşlı hastalar, Kovid-19'dan iyileşmiş olsalar bile düzenli fiziksel aktivitelerini sekteye uğratan depresyon, anksiyete veya travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal sıkıntılar yaşayabilir. Yetersiz fiziksel aktivite, yaşlılarda psikolojik sorunların yaşanmasına neden olabiliyor." diye konuştu.Salgın öncesi açık havada yürüyüş yapabilen ve sosyal yaşama katılabilen yaşlıların, uzun süre ev içinde kalmasının fiziksel ve psikolojik açıdan sağlığın bozulmasında önemli etken olabildiğini vurgulayan Naharcı, bu dönemde yaşla birlikte kas miktarı azalırken, yalnızlaşma gibi psikolojik açıdan olumsuzluklar da yaşanabildiğini söyledi."Kovid-19 salgınında yaşlılarda fiziksel aktivite sıklığı"na ilişkin Uzm. Dr. Bilal Katipoğlu ile araştırma yaptıklarını aktaran Naharcı, şu bilgileri verdi:"Araştırma, Haziran 2022'de Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi'nde yayımlandı. Araştırmamızda Kovid-19 geçirmiş ve geçirmemiş yaşlıların pandemiden önceki yaşamlarına kıyasla fiziksel aktivitelerinde azalma olup olmadığı sorusuna yanıt aradık. Anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, tüm yaşlı yetişkinlerde Kovid-19 salgını sırasında düzenli açık hava fiziksel aktivitesinin önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Kovid-19 geçirmiş yaşlı bireylerin yüzde 41,3'ünde, Kovid-19 geçirmemiş yaşlıların ise yüzde 20,2'sinde fiziksel aktivitede azalma tespit edildi. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın, fiziksel aktivite azalma riskini yaklaşık 3,5 kat artırdığı belirlendi."Naharcı, "Bu çalışma, pandemi sırasında Kovid-19 enfeksiyonu olan veya olmayan yaşlı bireylerin fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesini içeren ülkemizde yapılan ilk çalışmalardan biridir." dedi.Araştırmayla, özellikle Kovid-19 enfeksiyonu geçirme öyküsü olan yaşlı bireylerde, salgından sonra fiziksel aktivite miktarının önemli ölçüde azaldığının ortaya konulduğunu belirten Naharcı, bu araştırmayla uyumlu olarak, Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerdeki fiziksel aktivite azalmasının yaşlıların sağlık koşulları üzerindeki zararlı etkisine yönelik birçok uluslararası yeni çalışmanın da yayımlandığını bildirdi.

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