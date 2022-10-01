https://sputniknews.com.tr/20221001/kilicdaroglundan-erdogana-cagri-cesaretin-ve-yuregin-varsa-butce-konusmalarina-katilirsin-1061839447.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T16:32+0300

2022-10-01T16:32+0300

2022-10-01T16:32+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.

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2022

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan