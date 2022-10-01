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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın

16:32 01.10.2022
© AATBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı
TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." dedi.
Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.
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