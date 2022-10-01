https://sputniknews.com.tr/20221001/kilicdaroglundan-erdogana-cagri-cesaretin-ve-yuregin-varsa-butce-konusmalarina-katilirsin-1061839447.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T16:32+0300
2022-10-01T16:32+0300
2022-10-01T16:32+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe konuşmalarına katılırsın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." dedi.
Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.