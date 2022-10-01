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https://sputniknews.com.tr/20221001/itoya-gore-istanbulun-enflasyonunda-yeni-rekor-yillik-artis-yuzde-10742-1061831926.html
İTO'ya göre İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor: Yıllık artış yüzde 107.42
İTO'ya göre İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor: Yıllık artış yüzde 107.42
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107.42 oranında arttı. En son Aralık 1997'de 102.83... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T13:04+0300
2022-10-01T13:04+0300
ekonomi
türkiye
istanbul
istanbul ticaret odası (ito)
enflasyon
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İTO 2022 Eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.Buna göre, 2021 Eylül ayına göre 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 107.42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98.17 arttı.Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100’e dayanan toptan fiyatlardaki artış, eylülde yüzde 100’ü aşmış oldu.Aylık artış yüzde 6'yı geçti 2022 Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6.06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.Eylül 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarında yüzde 53.23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9.54 ve giyim harcamalarında yüzde 8.63 artış gözlendi.Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8.37, konut harcamalarında yüzde 6.43, gıda harcamalarında yüzde 3.64 artış yaşandı.Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -0,78 azalış izlendi.Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8.42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2 artış ve madenler grubunda yüzde -1,.8, azalış izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/avusturyada-enflasyon-son-70-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1061794056.html
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türkiye, istanbul, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon
türkiye, istanbul, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon

İTO'ya göre İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor: Yıllık artış yüzde 107.42

13:04 01.10.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107.42 oranında arttı. En son Aralık 1997'de 102.83 görüldü.
İTO 2022 Eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.
Buna göre, 2021 Eylül ayına göre 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 107.42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98.17 arttı.
Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100’e dayanan toptan fiyatlardaki artış, eylülde yüzde 100’ü aşmış oldu.

Aylık artış yüzde 6'yı geçti

2022 Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6.06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.
Eylül 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarında yüzde 53.23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9.54 ve giyim harcamalarında yüzde 8.63 artış gözlendi.
Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8.37, konut harcamalarında yüzde 6.43, gıda harcamalarında yüzde 3.64 artış yaşandı.
Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -0,78 azalış izlendi.
Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8.42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2 artış ve madenler grubunda yüzde -1,.8, azalış izlendi.
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