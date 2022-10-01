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https://sputniknews.com.tr/20221001/istanbulda-torbacilara-kokunu-kurutma-operasyonu-293-kisi-tutuklandi--1061839939.html
İstanbul’da ‘torbacı’lara yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu: 293 kişi tutuklandı
İstanbul’da ‘torbacı’lara yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu: 293 kişi tutuklandı
İstanbul’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293’ü... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T17:08+0300
2022-10-01T17:09+0300
yaşam
istanbul
torbacı
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu düzenledi.Operasyon kapsamında 367 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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istanbul, torbacı, operasyon
istanbul, torbacı, operasyon

İstanbul’da ‘torbacı’lara yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu: 293 kişi tutuklandı

17:08 01.10.2022 (güncellendi: 17:09 01.10.2022)
© AAPolis- Gözaltı- Operasyon
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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İstanbul’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında 367 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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