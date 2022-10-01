https://sputniknews.com.tr/20221001/iran-turkiye-dogalgaz-boru-hatti-8-gunluk-bakima-girecek-1061828877.html

İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girecek

İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T11:15+0300

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türkiye

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

doğalgaz

iran

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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

iran

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Sputnik Türkiye

botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, iran