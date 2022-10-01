https://sputniknews.com.tr/20221001/icisleri-yilbasindan-bu-yana-sinir-disi-edilen--yasadisi-gocmen-sayisini-acikladi-87-bin-258-1061843655.html

İçişleri, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısını açıkladı: 87 bin 258

İçişleri, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısını açıkladı: 87 bin 258

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından bu yana 87 bin 258 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T20:47+0300

2022-10-01T20:47+0300

2022-10-01T20:53+0300

yasadışı göçmenler

içişleri bakanlığı

türkiye

sınırdışı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 23-29 Eylül'de ülke genelinde 5 bin 119 yasadışı göçmenin yakalandığını, 2 bin 265 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 5 bin 119 yasadışı göçmen yakalandı. Bunların arasında 1943 Afganistan, 265 Pakistan uyruklu bulunuyor.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 2 bin 265 göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin 1690'ını Afganistan, 308'ini Pakistan uyruklular oluşturuyor.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-29 Eylül'de ülkelerine geri gönderilen yasadışı göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı. Bunlar arasında 50 bin 264 Afganistan, 9 bin 756 Pakistan uyruklu yer alıyor.Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı 224 bin 716 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 16 bin 512 yasadışı göçmen kalıyor. Merkezde kalanların arasında 3 bin 202 Afganistan, 4 bin 811 Pakistan uyruklu yer alıyor.

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yasadışı göçmenler, içişleri bakanlığı, sınırdışı