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https://sputniknews.com.tr/20221001/hic-tanimadigi-universiteli-genci-sebepsiz-yere-bicakladi-serbest-kaldi-celik-yelek-mi-giyelim-1061829613.html
Hiç tanımadığı üniversiteli genci sebepsiz yere bıçakladı, serbest kaldı: 'Çelik yelek mi giyelim?'
Hiç tanımadığı üniversiteli genci sebepsiz yere bıçakladı, serbest kaldı: 'Çelik yelek mi giyelim?'
Bursa’da hiç tanımadığı adam tarafından babasının dükkanı önünde saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi sırtından bıçaklandı. Polisin gözaltına aldığı sabıkalı... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T11:33+0300
2022-10-01T11:34+0300
türkiye
pandemi
serbest bırakma
polis
uyuşturucu
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
bursa
öğrenci
zanlı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen, okul çıkışı babasının işlettiği börek dükkanına yardım etmek için uğradı. Bir süre dükkanın önünde esnaf komşusuyla oturan 20 yaşındaki Çeçen, hiç tanımadığı Ziya Karatepe’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve kolundan bıçak yarası alan üniversiteli Çeçen ve komşusu, olayın şokuyla hızla kaçmaya başladı. "Seni unutmadım" diye saldırıp bir süre tehditler savuran Karatepe, dükkandan çıkan baba Ahmet Çeçen’i görünce bölgeden koşarak uzaklaştı. 'Bu kişiden korunmak için çelik yelekle mi gezmemiz lazım?'Can güvenliklerinin olmadığını belirten Mustafa Aksu, "Burada Yasin ile birlikte oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra elinde bıçakla biri koşarak yanımıza gelip bıçak savurdu. Olayın şokuyla aniden kaçmaya başladık. Yasin’in yaralandığını görünce hemen sağlık görevlilerine haber verdik. Bıçaklayan şahıs burada daha öncede 4 kişi sebepsiz yere bıçakladığını duymuştuk. Bu kişiden korunmak için çelik yelekle mi gezmemiz lazım” dedi.Zanlının hak ettiği cezayı almasını isteyen baba Ahmet Çeçen, "İçeride çalışıyordum. Dışarıdan sesler gelmeye başlayınca hemen kapının önüne çıktım. Oğlumun yaralandığını gördüm. Sonrasında saldırganı kaçtığını görünce bir süre arkasından koştum fakat yakalayamadım. Durumu polise bildirdik. Bu saldırganın ilk vukuatı olmadığını duyduk. Gereken cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu'Bu kişinin sebepsiz yere bıçakladığı 5. Kişinin ben olduğunu öğrendim'Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan Yasin Çeçen ise, "Babama akşamları yardıma gidiyorum. Bir süre dükkanın önünde yan taraftaki komşumuzla oturdum. Aniden biri koşarak üzerimize geldi. Ne olduğunu anlayamadan bana bıçak savurdu. Bıçak darbelerinden biri kolumu savurdu diğeri ise sırtıma geldi. Sonrasında kendisini tanımama rağmen 'seni unutmadım' diyerek tehditler savurdu. Neyse ki hafif yaralandım. Bu kişinin sebepsiz yere bıçakladığı 5. Kişinin ben olduğunu öğrendim. Bu kişilerin ceza alması için birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.Serbest bırakıldıPolis, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganı gözaltına alırken, mahalleli şahsın gereken cezayı almasını istedi. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli serbest bırakılırken, daha önce pandemi şartları sebebiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
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pandemi, serbest bırakma, polis, uyuşturucu, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bursa, öğrenci, zanlı, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu bağımlısı, şiddet, ölüm, cinayet
pandemi, serbest bırakma, polis, uyuşturucu, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bursa, öğrenci, zanlı, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu bağımlısı, şiddet, ölüm, cinayet

Hiç tanımadığı üniversiteli genci sebepsiz yere bıçakladı, serbest kaldı: 'Çelik yelek mi giyelim?'

11:33 01.10.2022 (güncellendi: 11:34 01.10.2022)
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen
 Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK
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Bursa’da hiç tanımadığı adam tarafından babasının dükkanı önünde saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi sırtından bıçaklandı. Polisin gözaltına aldığı sabıkalı zanlı serbest bırakılırken, uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğü tahmin ediliyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen, okul çıkışı babasının işlettiği börek dükkanına yardım etmek için uğradı. Bir süre dükkanın önünde esnaf komşusuyla oturan 20 yaşındaki Çeçen, hiç tanımadığı Ziya Karatepe’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve kolundan bıçak yarası alan üniversiteli Çeçen ve komşusu, olayın şokuyla hızla kaçmaya başladı. "Seni unutmadım" diye saldırıp bir süre tehditler savuran Karatepe, dükkandan çıkan baba Ahmet Çeçen’i görünce bölgeden koşarak uzaklaştı.

'Bu kişiden korunmak için çelik yelekle mi gezmemiz lazım?'

Can güvenliklerinin olmadığını belirten Mustafa Aksu, "Burada Yasin ile birlikte oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra elinde bıçakla biri koşarak yanımıza gelip bıçak savurdu. Olayın şokuyla aniden kaçmaya başladık. Yasin’in yaralandığını görünce hemen sağlık görevlilerine haber verdik. Bıçaklayan şahıs burada daha öncede 4 kişi sebepsiz yere bıçakladığını duymuştuk. Bu kişiden korunmak için çelik yelekle mi gezmemiz lazım” dedi.
Zanlının hak ettiği cezayı almasını isteyen baba Ahmet Çeçen, "İçeride çalışıyordum. Dışarıdan sesler gelmeye başlayınca hemen kapının önüne çıktım. Oğlumun yaralandığını gördüm. Sonrasında saldırganı kaçtığını görünce bir süre arkasından koştum fakat yakalayamadım. Durumu polise bildirdik. Bu saldırganın ilk vukuatı olmadığını duyduk. Gereken cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu

'Bu kişinin sebepsiz yere bıçakladığı 5. Kişinin ben olduğunu öğrendim'

Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan Yasin Çeçen ise, "Babama akşamları yardıma gidiyorum. Bir süre dükkanın önünde yan taraftaki komşumuzla oturdum. Aniden biri koşarak üzerimize geldi. Ne olduğunu anlayamadan bana bıçak savurdu. Bıçak darbelerinden biri kolumu savurdu diğeri ise sırtıma geldi. Sonrasında kendisini tanımama rağmen 'seni unutmadım' diyerek tehditler savurdu. Neyse ki hafif yaralandım. Bu kişinin sebepsiz yere bıçakladığı 5. Kişinin ben olduğunu öğrendim. Bu kişilerin ceza alması için birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Serbest bırakıldı

Polis, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganı gözaltına alırken, mahalleli şahsın gereken cezayı almasını istedi. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli serbest bırakılırken, daha önce pandemi şartları sebebiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
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