https://sputniknews.com.tr/20221001/fransiz-validen-tepki-ceken-aciklama-yabanci-evsizler-istenmiyor-polislere-talimat-verdim-1061839763.html

Fransız validen tepki çeken açıklama: 'Yabancı evsizler istenmiyor, polislere talimat verdim'

Fransız validen tepki çeken açıklama: 'Yabancı evsizler istenmiyor, polislere talimat verdim'

Fransa’da Herault Valiliğinin, "yabancı evsizler istenmiyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı tepkilere neden oldu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T17:01+0300

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Herault Valiliği'nin sosyal medya hesabından 29 Eylül Perşembe günü, Midi Libre gazetesinin Montpellier’de bir tren istasyonundaki saldırıya dair haberi alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Mediapart gazetesinin, ifadeleri yazanın Montpellier Valisi Hugues Moutouh olduğunu belirttiği paylaşım, tepkiler üzerine kısa sürede silindi. Paylaşım, 'özellikle Mağrip ve Arap kökenlileri hedef alan Paris yönetiminin tutumunun dışa yansıması olarak' nitelendirilerek bazı basın organlarında ve sosyal medyada tepkiye yol açtı.Montpellier kenti göçmen yardım kuruluşu Climade'ın Eş Başkanı Thierry Lerch, Vali'nin yaklaşımını eleştirerek ifadelerinin, Mağrip kökenli ve diğer yabancıları hedefe alacağını, Fransız olsalar da yabancı kökene sahip kişileri bu yaklaşım nedeniyle polis baskısına ve ayrımcılığa maruz bırakacağını kaydetti.Paylaşım, yabancı kişileri hedefe alacakSolcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Herault temsilcisi Nathalie Oziol ise Vali'nin sözlerini İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e atıfta bulunarak bölgenin “Darmaninleştiği” şeklinde yorumladı. Tepkiler üzerine görüşü alınmak istenen Valilik ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan aşırı sağcı bazı isimlerin, Valilik hesabındaki "ayrımcı paylaşımı" desteklemeleri dikkati çekti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin Herault temsilcisi Aurelien Lopez-Liguori, Vali Moutouh’u tebrik ederek Fransızların hayatını mahveden yabancı suçlulara göz açtırılmaması gerektiğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html

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