Evinde 350 milyon yıllık fosillerle yaşıyor: 'Bilim insanları incelemeli'

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Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi.