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Evinde 350 milyon yıllık fosillerle yaşıyor: 'Bilim insanları incelemeli'
Evinde 350 milyon yıllık fosillerle yaşıyor: 'Bilim insanları incelemeli'
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yaşayan antropoloji mezunu Naci Akdemir, bilime olan merakıyla kırsalda bulduğu 350-500 milyon yıllık fosilleri toplayarak... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T12:49+0300
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фото, fosil, diyarbakır, jeoloji, antropoloji, türkiye, müze, araştırma, inceleme, bilim
фото, fosil, diyarbakır, jeoloji, antropoloji, türkiye, müze, araştırma, inceleme, bilim

Evinde 350 milyon yıllık fosillerle yaşıyor: 'Bilim insanları incelemeli'

12:49 01.10.2022
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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yaşayan antropoloji mezunu Naci Akdemir, bilime olan merakıyla kırsalda bulduğu 350-500 milyon yıllık fosilleri toplayarak evini açık hava müzesine çevirdi.
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı.

Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı.

© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Akdemir, okuduğu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı. İlçede yapılaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 350-500 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde topladı.

Akdemir, okuduğu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı. İlçede yapılaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 350-500 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde topladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Akdemir, okuduğu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı. İlçede yapılaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 350-500 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde topladı.

© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu.

İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu.

© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Fosillerin hepsi Kocaköy’ün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.

Fosillerin hepsi Kocaköy’ün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Fosillerin hepsi Kocaköy’ün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.

© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi.

Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ

Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi.

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