Evinde 350 milyon yıllık fosillerle yaşıyor: 'Bilim insanları incelemeli'

Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı.
Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı.
Akdemir, okuduğu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı. İlçede yapılaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 350-500 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde topladı.
Akdemir, okuduğu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı. İlçede yapılaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 350-500 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde topladı.
İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu.
İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu.
Fosillerin hepsi Kocaköy’ün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.
Fosillerin hepsi Kocaköy’ün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.
Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi.
Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, “Bu süreçte Afrika-Arabistan jeolojik plakasıyla Hint plakası Güney yarım küreden gelip Kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya’yı Kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp-Himalaya dağ sistemi de bu şekilde oluşmuştur” dedi.