https://sputniknews.com.tr/20221001/eskisehire-ogrenci-gocu-tren-doluluk-oranlari-yuzde-100e-ulasti-1061832685.html
Eskişehir’e öğrenci göçü: Tren doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Eskişehir’e öğrenci göçü: Tren doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T13:36+0300
2022-10-01T13:36+0300
2022-10-01T13:37+0300
yaşam
türkiye
eskişehir
üniversite
eğitim
göç
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Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir’deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında etkisini gösteriyor. Kazandığı üniversite için şehre ilk defa gelen öğrenciler ve hali hazırda okumaya devam eden öğrencilerin kente dönmesiyle tren garında yoğunluk oluştu. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı.
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türkiye, eskişehir, üniversite, eğitim, göç
türkiye, eskişehir, üniversite, eğitim, göç
Eskişehir’e öğrenci göçü: Tren doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
13:36 01.10.2022 (güncellendi: 13:37 01.10.2022) Abone ol
Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı.
Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir’deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında etkisini gösteriyor.
Kazandığı üniversite için şehre ilk defa gelen öğrenciler ve hali hazırda okumaya devam eden öğrencilerin kente dönmesiyle tren garında yoğunluk oluştu.
İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı.