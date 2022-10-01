https://sputniknews.com.tr/20221001/eskisehire-ogrenci-gocu-tren-doluluk-oranlari-yuzde-100e-ulasti-1061832685.html

Eskişehir’e öğrenci göçü: Tren doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Eskişehir’e öğrenci göçü: Tren doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T13:36+0300

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yaşam

türkiye

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üniversite

eğitim

göç

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Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir’deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında etkisini gösteriyor. Kazandığı üniversite için şehre ilk defa gelen öğrenciler ve hali hazırda okumaya devam eden öğrencilerin kente dönmesiyle tren garında yoğunluk oluştu. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı.

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türkiye, eskişehir, üniversite, eğitim, göç