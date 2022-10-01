https://sputniknews.com.tr/20221001/emine-erdogan-1-ekim-dunya-yaslilar-gununu-kutladi-1061833160.html
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız."... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T13:55+0300
2022-10-01T13:55+0300
2022-10-01T13:55+0300
yaşam
emine erdoğan
türkiye
haberler
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız. Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."
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emine erdoğan, türkiye, haberler
emine erdoğan, türkiye, haberler
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
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Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız. Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."