https://sputniknews.com.tr/20221001/elon-musk-teslanin-yeni-robotu-optimusu-tanitti-1061845514.html

Elon Musk, Tesla’nın yeni robotu Optimus'u tanıttı

Elon Musk, Tesla’nın yeni robotu Optimus'u tanıttı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Optimus adını verdiği insansı robotunu tanıttı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T22:47+0300

2022-10-01T22:47+0300

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dünya

tesla

elon musk

yapay zeka

robot

optimus

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 'AI Day' (Yapay Zeka Günü) etkinliğinde, uzun süredir üzerine çalıştığı insansı robotu Optimus’un prototipini tanıttı.Tesla'nın Kaliforniya'daki ofisi Palo Alto'da yapılan tanıtımı sırasında, Optimus sahneye çıkıp seyircilere el salladı.Robotun ilk kez desteksiz hareket ettiğini anlatan Musk, Tesla hedefinin bir arabadan daha ucuza mal olacak uygun fiyatlı bir robot yaratmak olduğunu söyleyerek, “Amacımız, mümkün olan en kısa sürede kullanışlı bir insansı robot yapmak” dedi.Musk, “Optimus'u geliştirmek için daha yapılacak çok iş var” diye ekledi.Tesla, robotun neler yapabileceği kısa bir videoda gösterdi. Videoda, Optimus çok sayıda sensörün yardımıyla gezerek, bir kutu taşıdı ve çiçek suladı.Musk, Robotta kullanılan sensör lerin Tesla topilot sisteminde kullanılan sesnörlerle aynı olduğunu belirtti

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2022

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tesla, elon musk, yapay zeka, robot, optimus