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https://sputniknews.com.tr/20221001/disisleri-bakanligindan-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-aciklama-1061822480.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklaması yapıldı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-01T01:09+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
donbass
bağımsızlık referandumu
referandum
kırım
donetsk
zaporijya
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.
türkiye
donbass
donetsk
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dışişleri bakanlığı, donbass, bağımsızlık referandumu, referandum, kırım, donetsk, zaporijya
dışişleri bakanlığı, donbass, bağımsızlık referandumu, referandum, kırım, donetsk, zaporijya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin açıklama

01:05 01.10.2022 (güncellendi: 01:09 01.10.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.
2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.
Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.
Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.
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