https://sputniknews.com.tr/20221001/disisleri-bakanligindan-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-aciklama-1061822480.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklaması yapıldı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T01:05+0300

2022-10-01T01:05+0300

2022-10-01T01:09+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

donbass

bağımsızlık referandumu

referandum

kırım

donetsk

zaporijya

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.

türkiye

donbass

donetsk

zaporijya

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dışişleri bakanlığı, donbass, bağımsızlık referandumu, referandum, kırım, donetsk, zaporijya