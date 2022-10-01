https://sputniknews.com.tr/20221001/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-sahin-biz-ab-ulkeleri-gibi-amerikanin-gazina-gelerek-gazsiz-kalmadik-1061821559.html

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Biz AB ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmadık

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Biz AB ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmadık

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin kışı rahat geçireceğini ifade ederek, "Çünkü biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T00:33+0300

2022-10-01T00:33+0300

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Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşan Şahin, Avrupa'nın kışa girerken ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.Avrupa'nın doğalgaz imkanından büyük ölçüde mahrum hale geldiğini belirten Şahin, "Çünkü Rusya'ya ambargo uyguladılar. Rusya da 'siz bize ambargo uygularsanız biz de size uygularız' dedi ve doğalgazı kesti. Şimdi onlar büyük bir sıkıntı içerisindeler" diye konuştu.'Zelenskiy hem Putin'le konuşabilen Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider var mı?'Şahin, Türkiye'nin kışı rahat geçireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın içinden barış çıkarmaya çalışan bir lider olduğunu dile getiren Şahin, "Ukrayna ve Rusya dünya tahıl ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Savaş tahıl ihracatını durdurdu. Bu sorunu çözmek için adımı Recep Tayyip Erdoğan attı. Şu kritik dönemde Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider gerekli olduğu gibi dünyaya da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bu sorunları çözmede öncülük etmesi gerekiyordu, onu yaptı" değerlendirmesini yaptı.'Recep Tayyip Erdoğan böyle bir dönemde hem Türkiye için hem de dünya için gereklidir'Şahin, ülkelerin başında güçlü liderlerin olması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde bu vasıflara sahip bir lider olmadığı için sorun yaşanıyor. Kriz dönemlerinde ülkelerin başında güçlü liderlere ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan böyle bir dönemde hem Türkiye için hem de dünya için gereklidir. Bu tür liderler kolay yetişmiyor" ifadelerini kullandı.'Şimdi seçilecek bir aday arıyorlar'AK Parti hükümetlerinin 20 yıllık iktidarında Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını anlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:Daha sonra basına kapalı süren toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve partililer katıldı.

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