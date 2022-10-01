https://sputniknews.com.tr/20221001/chpli-ozel-buyuk-bir-kumpas-ile-karsi-karsiyayiz-1061823157.html

CHP'li Özel: Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız

CHP'li Özel: Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'deki saldırının ardından partisinin hedef gösterilmesine ilişkin “Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız" dedi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T01:51+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mersin

özgür özel

nedim şener

fetö

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de polisevine saldırıyı düzenlediği açıklanan PKK'lının kimliğinin netleşmediğini söyledi.CHP'nin, tutuklu gazetecilere ilişkin 10 yıl önce yayımladığı raporda yer alan bir ismin, bu saldırıyı düzenleyen PKK'lı olduğu yönündeki haberin servis edildiğini savunan Özel, Mersin'deki bazı yetkililerin kendilerine "saldırıda bedeni parçalanan teröristin, raporda adı geçen terör örgütü üyesi olmadığı" bilgisini verdiğini anlattı.Özel, "AK Parti'nin, hiçbir sınır tanımayan, 'Acaba yükselişte olanları düşüşe geçirir, içinde bulunduğumuz sıkışmış pozisyondan kurtulabilir miyiz?' diye ne etik ne ahlak ne vicdana sığacak saldırıları devam ediyordu. En sonunda Sayın Genel Başkan'ımız dün akşam gerekli açıklamayı ve paylaşımı yaptı. Mesele şudur, büyük bir kumpasla karşı karşıyayız" sözlerini sarf etti.'Şimdi ortaya çıkıyor ki o isimden Süleyman Soylu bile emin değil'Özgür Özel, bu konuya ilişkin haberlerin CHP'ye yönelik sistemli bir saldırı olduğunu ileri sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:'İktidarın, adı geçen terörist üzerinden bir algı operasyonu oluşturmaya çalıştığını' söyleyen Özel, bu tür durumların önceki yıllarda dünya siyasetinde de görüldüğünü ve iktidarların sonunu getirdiğini söyledi.'Kaldırın dokunulmazlığımı, Nedim Şener ile yüzleşelim'CHP Grup Başkanvekili Özel, cezaevinde bulunduğu sırada gazeteci Nedim Şener'i ziyaretinde, Şener'in kendisinden FETÖ'ye yönelik olumlu söylemlerini kamuoyuna açıklamasını istediğini ancak bunu yapmadığını belirtti.Özel, Şener'in şahsına yönelik hakaretlerine karşı tazminat davası açacağını ve kazanması halinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını bildirdi.Şener'in, kendisine yönelik "dokunulmazlığa sığınma" ifadesini kullandığına işaret eden Özel, "Başımla beraber, sen beni mahkemeye ver. Biz de vereceğiz. Ayrıca o mahkemede dokunulmazlık da yok. Ama ceza davası açılmasını sağlarsan, buraya fezleke gelirse hemen komisyona bir dilekçe benden, hodri meydan 'Kaldırın dokunulmazlığımı, Nedim Şener ile yüzleşelim.' derim ama hangi Nedim Şener? Sakın ha, o güne kadar iktidar değişirse dönüp dolaşıp başka taraflara gitme" diye konuştu.TBMM'nin yarın yeni yasama yılına başlayacağını anımsatan Özel, partisinin, yeni yasama döneminde de vatandaşın taleplerini hayata geçirmek için çalışacağını dile getirdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin değerlendirmelerini eleştirirken bir cümlesini okuyan Özel, "Sayın Nebati, tekrar et bu cümleyi bir yerden okumadan, bu dişimi kıracağım" dedi.Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun gelecek yılın ilk aylarından itibaren düşeceği söyleminin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek "AK Parti'nin rakamları kullanarak yaptığı manipülasyon konusunda lütfen ne onlara ne bize, markette gördüğünüze, pazarda verdiğinize, cebinizde kalana bakınız. İşler yolundaysa, eğer iyi geçinebiliyorsanız demek ki bunlar doğru söylüyor. Yok yaşadığınız o değilse kurtulmak için sandığa kadar ya sabır" şeklinde konuştu.Polislere yönelik promosyon ödemelerine işaret eden Özel, onların kavuştuğu bu hakka, Jandarma ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de sahip olması gerektiğini söyledi.'Mersin'deki kriminal daire ne açıklarsa ona inanacağız'Özel, bir gazetecinin, PKK'nın, Mersin'deki saldırıda öldüğü açıklanan kişinin hayatta olduğu açıklamasını hatırlatarak "Mersin'deki olayla ilgili PKK'nın açıklamasını referans almakla suçlanıyorsunuz. PKK'nın açıklamasını referans mı alıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mersin, özgür özel, nedim şener, fetö