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Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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şarj
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Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.TOGG'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.
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togg, şarj, bolu
togg, şarj, bolu

Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor

21:21 01.10.2022 (güncellendi: 21:26 01.10.2022)
© AAYerli otomobil TOGG
Yerli otomobil TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.
TOGG'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.
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