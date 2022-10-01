https://sputniknews.com.tr/20221001/boluda-toggun-sarj-agi-markasi-trugoya-ozel-uretilen-sarj-cihazlari-kuruluyor-1061844201.html
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T21:21+0300
2022-10-01T21:21+0300
2022-10-01T21:26+0300
türkiye
togg
şarj
bolu
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Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.TOGG'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.
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togg, şarj, bolu
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor
21:21 01.10.2022 (güncellendi: 21:26 01.10.2022) Abone ol
Bolu'da, TOGG'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Bolu'da, Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.
TOGG'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.