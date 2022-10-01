https://sputniknews.com.tr/20221001/biden-venezuellada-tutuklu-7-abd-vatandasinin-serbest-birakildigini-duyurdu-1061845907.html

Biden, Venezüella’da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

Biden, Venezüella’da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella'da yıllarca tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve yakında ailelerine kavuşacaklarını duyurdu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T23:00+0300

2022-10-01T23:00+0300

2022-10-01T23:00+0300

venezüella

abd

abd - venezüella ilişkileri

caracas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061825204_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_df096e5e9b282d37e9caae502a4b749b.jpg

Venezüella'da tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezüella'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler" ifadelerini kullandı.ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Caracas yönetiminin müzakerelerde bulunan yetkililerine teşekkür eden Biden, "Halen acı çeken ve haksız yere gözaltına alınan sevdiklerinden ayrı kalan tüm ailelere, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlamaya kendimizi adadığımızı bilin” değerlendirmesine yer verdi.Venezüella’nın bu adımı, ABD Dışişleri'nden bir heyetin haziranda Venezüella'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.Blinken: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıBlinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezüella tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezüella’da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela’da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.

venezüella

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, caracas