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https://sputniknews.com.tr/20221001/biden-venezuellada-tutuklu-7-abd-vatandasinin-serbest-birakildigini-duyurdu-1061845907.html
Biden, Venezüella’da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
Biden, Venezüella’da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella'da yıllarca tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve yakında ailelerine kavuşacaklarını duyurdu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T23:00+0300
2022-10-01T23:00+0300
venezüella
abd
abd - venezüella ilişkileri
caracas
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Venezüella'da tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezüella'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler" ifadelerini kullandı.ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Caracas yönetiminin müzakerelerde bulunan yetkililerine teşekkür eden Biden, "Halen acı çeken ve haksız yere gözaltına alınan sevdiklerinden ayrı kalan tüm ailelere, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlamaya kendimizi adadığımızı bilin” değerlendirmesine yer verdi.Venezüella’nın bu adımı, ABD Dışişleri'nden bir heyetin haziranda Venezüella'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.Blinken: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıBlinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezüella tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezüella’da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela’da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.
venezüella
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venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, caracas
venezüella, abd, abd - venezüella ilişkileri, caracas

Biden, Venezüella’da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

23:00 01.10.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
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ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella'da yıllarca tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve yakında ailelerine kavuşacaklarını duyurdu.
Venezüella'da tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezüella'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler" ifadelerini kullandı.
ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Caracas yönetiminin müzakerelerde bulunan yetkililerine teşekkür eden Biden, "Halen acı çeken ve haksız yere gözaltına alınan sevdiklerinden ayrı kalan tüm ailelere, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlamaya kendimizi adadığımızı bilin” değerlendirmesine yer verdi.
Venezüella’nın bu adımı, ABD Dışişleri'nden bir heyetin haziranda Venezüella'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.
Blinken:
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı
Blinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezüella tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor
5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezüella’da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela’da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.
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