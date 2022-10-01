https://sputniknews.com.tr/20221001/besiktas-kaleci-ersin-destanoglu-ile-sozlesme-yeniledi-1061840793.html

Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T17:51+0300

2022-10-01T17:51+0300

2022-10-01T17:51+0300

spor

beşiktaş

ersin destanoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052658403_3:0:625:350_1920x0_80_0_0_1a1ec2646332dec10b25d64999136f4f.jpg

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, ersin destanoğlu