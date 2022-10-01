https://sputniknews.com.tr/20221001/besiktas-kaleci-ersin-destanoglu-ile-sozlesme-yeniledi-1061840793.html
Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T17:51+0300
2022-10-01T17:51+0300
2022-10-01T17:51+0300
spor
beşiktaş
ersin destanoğlu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, ersin destanoğlu
beşiktaş, ersin destanoğlu
Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.
21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.