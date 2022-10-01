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https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-donmez-kis-oncesi-dogalgazda-son-hazirliklar-tamam-1061823384.html
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam” dedi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T01:57+0300
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ekonomi
türkiye
doğalgaz
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı” ifadelerine yer verdi.
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türkiye, doğalgaz, fatih dönmez
türkiye, doğalgaz, fatih dönmez

Bakan Dönmez: Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam

01:57 01.10.2022 (güncellendi: 01:58 01.10.2022)
© DHAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı” ifadelerine yer verdi.
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