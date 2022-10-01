https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-donmez-kis-oncesi-dogalgazda-son-hazirliklar-tamam-1061823384.html

Bakan Dönmez: Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam

Bakan Dönmez: Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış öncesi doğalgazda son hazırlıklar tamam” dedi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

doğalgaz

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı” ifadelerine yer verdi.

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türkiye, doğalgaz, fatih dönmez