https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-bozdag-kilicdaroglu-iki-gun-sustu-teror-orgutu-aciklama-yapinca-kukredi-1061824499.html

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu iki gün sustu, terör örgütü açıklama yapınca kükredi

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu iki gün sustu, terör örgütü açıklama yapınca kükredi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu dün Mersin Cumhuriyet Başsavcımızı da hedef gösteren bir açıklama yapıyor. İki gün sustu. Terör örgütü açıklama... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T03:38+0300

2022-10-01T03:38+0300

2022-10-01T03:41+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıya değindi.Bozdağ, hedefin daha büyük olduğunu, tatil yeri olarak kullanılan bir yerde, kalabalığın ortasında bombanın patlatılarak daha fazla insanın ölmesi ve yaralanmasının hedeflendiğini aktardı.''Bir tweet attı, tutuklandı' diyor, peki kardeşim bu tweetin içinde ne var?''Saldırının ardından, bu teröristlerin CHP'nin yayınladığı gazetecilerle ilgili raporun içinde yer alıp almadığıyla ilgili tartışma olduğunu' kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:'Ben soruyorum bombalı saldırı yapmak bir gazetecilik faaliyeti mi?'"Milleti aldatmak için pek çok şey yapılıyor. Türkiye'nin özgürlük, güvenlik dengesinde güvenlikçi yönüne kaydığına dair algıları pekiştirmek vesaire için bir sürü yalan yanlış şeyler yapılıyor. İşte ismi geçen terörist ölen oydu, değildi tartışmasını yaparken Kandil’den açıklama yapıyor: “O terörist yanımızda” diyor. Saldırı oldu mu? Oldu. Saldıranlar, PKK'lı mı? PKK’lı. Şehidimiz var mı? Gazimiz var mı? Var. Terör örgütü eylemi üstlendi mi? Üstlendi. Gerçek bu" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor?'Türkiye'yi, muhalif düşünenleri, gazetecileri, eleştirenleri yargılayan bir ülke olarak söyleyen herkese seslendiğini vurgulayan Bozdağ, "İsmini verin, gelin bakalım. Ne yapmış? Siz de bakın, biz de bakalım kamuoyuna açıklayalım. Yani bombalı saldırı yapanı rapora koyup 'bunlar gazetecilik faaliyeti nedeniyle içeridedir' demek ne anlama geliyor? Dosyada yazıyor. Ne suçu işlediği yazıyor. Bilgiler ellerinde var. Buna rağmen diyor ki 'bunlar gazetecilik faaliyeti'. O zaman biz işin içinden nasıl çıkacağız?" diye konuştu.Bozdağ, "Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu, dün Mersin Cumhuriyet Başsavcımızı da hedef gösteren bir açıklama yapıyor. İki gün sustu. Terör örgütü açıklama yapana kadar ağzını bıçak açmadı. Terör örgütü açıklama yapınca kükredi ve arkasından savcımızı da hedef gösteren bir açıklama yaptı. Kimse soruşturmanın üstünü örtmüyor. Senin elde ettiğin bilgiler, soruşturma kapsamında savcılarımızın alın teri, emeğiyle ortaya çıkan bilgiler. Ama soruşturma gizli. Bunu bilmiyor. Biraz yanındaki hukukçulara sormasında fayda var. Soruşturma gizli olduğu gibi gizlilik kararı da alınabilir ihtiyaç halinde. Bu durumda soruşturmanın selametle yürümesi, delillere ulaşılması, faillerin yakalanması için buna gerek duyulabilir. Şimdi buradan soruyorum. Bu gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor? Gizli olan bir soruşturmanın bilgilerini paylaşmak, ifşa etmek doğru mu eğri mi? diye onu da tartmadan konuşmak ne kadar doğru?" değerlendirmesini yaptı.Bozdağ, hukuk devletinin kurallarına uyulması gerektiğini, bilgiler gizli ise gizliliğe herkesin uyması gerektiğini vurguladı."Terör örgütlerine Mersin Cumhuriyet Başsavcımızı ve orada soruşturmayı yürütenleri hedef gösteriyor. Kabul edilebilir bir şey mi bu?" diye devam eden Bakan Bozdağ, "Biz hukuk devletimizi, hukuka emek veren soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerini yürüten yargı görevi mensuplarımıza saldırarak hakaret ederek onlara parmak sallayarak onları terör örgütlerine hedef göstererek asla yapamayız. Buna müsaade etmeyiz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kim ne derse desin bizim için bir anlam ifade etmez" diye konuştu.Hukukun Türkiye için önemli olduğunu anlatan Bozdağ, "Savcılarımızı, hakimlerimizi, yargı görevini yapanları hedef gösterdiklerine karşı korumak bizim asli vazifemizdir. Türkiye'nin ikinci partisine yargı mensuplarını ayrıştırmaya, onların bir kısmını bir kısmının karşısına dikmeye, onları millete ve terör örgütlerine hedef göstermeye hakkı yoktur. İnşallah onlar da hukuk devletinin ruhuna uygun bir şekilde davranmayı öğrenecekler. Çünkü hukuk devletinin ruhuna uygun davranmak herkese iyilik katar, güzellik katar, güç katar ve herkesi güçlü kılar" ifadelerini kullandı.Türkiye'de milleti iktidara taşıyan, sandıkta ortaya koyduğu iradeye Ankara'da ortak kabul etmeyen, bu iradeyi paylaşmak isteyenlere izin vermeyen, milletten başka güç tanımayan bir siyasetin mensupları olduklarını vurgulayan Bakan Bozdağ, geçmişte milletin emanetine sahip çıkamayışını dahi izah edemeyen zayıf zihniyetler, iradeden yoksun, milletin emanetine sahip çıkamayan anlayışlar olduğunu ifade etti.Bundan sonra da milletin lehine, oyuna ve emanetine asla ortak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:'Bizim 2023 seçim mücadelemiz sadece bu 7'li masadakilerle değil'Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması için planlar yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti.Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, Ukrayna'da huzurun ve güvenin olmadığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:"Teröre karşı konuşurken hepimizin aynı dili kullanması lazım. Adını da söylemek lazım. 'PKK’ya lanet olsun, DHKP-C’ye lanet olsun, DEAŞ’a lanet olsun' diyerek isimleriyle demek lazım ama birileri açıklama yapıyor 'teröre lanet olsun’ diyor. Yahu hangi teröre lanet olsun. Kim yaptı bu terörü?" ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları ifade etti:HDP'ye de bir çift çözü olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti:Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla 41 eserin açılışı ve temel atma töreni kurdele kesilerek gerçekleştirildi.Bakan Bozdağ ayrıca, belediyenin sünnet şöleni kapsamında sünnet olan 38 çocuğa, hatıra fotoğrafı çektirerek altın hediye etti.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, mersin, pkk, saldırı, recep tayyip erdoğan