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https://sputniknews.com.tr/20221001/bagdatta-hukumet-karsiti-protestolarin-yil-donumu-halk-rejimi-devirmek-istiyor-sloganlari-atildi-1061829305.html
Bağdat’ta hükümet karşıtı protestoların yıl dönümü: 'Halk rejimi devirmek istiyor' sloganları atıldı
Bağdat’ta hükümet karşıtı protestoların yıl dönümü: 'Halk rejimi devirmek istiyor' sloganları atıldı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi yapanlar, "Halk, rejimi devirmek istiyor" ve... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T11:32+0300
2022-10-01T11:32+0300
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Irak hükümet güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.Göstericiler, hükümet güçlerine, "Halk, rejimi devirmek istiyor", "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganlarıyla karşılık veriyor. Bir grup protestocu da Irak’ta nüfuzu bulunan ABD ve İran’a karşı slogan atarak tepkilerini dile getiriyor.Göstericiler arasında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları da bulunuyor.Göstericiler, 2019 yılındaki protestolarda öldürülenlerin posterlerini taşıyor.Iraklı hükümet güçleri, Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemim hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/bagdatta-sadr-yanlilari-yeniden-yesil-bolgeye-girmeye-calisiyor-1061730710.html
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irak, bağdat, protesto
irak, bağdat, protesto

Bağdat’ta hükümet karşıtı protestoların yıl dönümü: 'Halk rejimi devirmek istiyor' sloganları atıldı

11:32 01.10.2022
© AP Photo / Hadi MizbanIrak’ın başkenti Bağdat’ta, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi yapanlar, "Halk, rejimi devirmek istiyor" ve "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganları atıyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi yapanlar, Halk, rejimi devirmek istiyor ve Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor sloganları atıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi yapanlar, "Halk, rejimi devirmek istiyor" ve "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganları atıyor.
Irak hükümet güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.
Göstericiler, hükümet güçlerine, "Halk, rejimi devirmek istiyor", "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganlarıyla karşılık veriyor. Bir grup protestocu da Irak’ta nüfuzu bulunan ABD ve İran’a karşı slogan atarak tepkilerini dile getiriyor.
Göstericiler arasında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları da bulunuyor.
Göstericiler, 2019 yılındaki protestolarda öldürülenlerin posterlerini taşıyor.
Iraklı hükümet güçleri, Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemim hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
Irak - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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