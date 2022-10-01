https://sputniknews.com.tr/20221001/ak-partili-ala-yunanistan-diplomatik-yankesicilik-yapiyor-1061823781.html

AK Partili Ala: Yunanistan, diplomatik yankesicilik yapıyor

AK Partili Ala: Yunanistan, diplomatik yankesicilik yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs konusundaki pozisyonunun net olduğunu ve yıllardır politikasının... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T02:21+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, parlamenter diplomasinin tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönünün olduğunu belirterek, bu diplomasinin olumlu sonuçlarının olmaya başladığını söyledi.Ala'nın öncülüğünde, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Washington'da yürüttükleri temasların ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecileri bilgilendirdi.10-13 Mayıs'taki ziyaretlerinin ardından bu ikinci ziyaretin de faydalı geçtiğini dile getiren Ala, bu ziyaret kapsamında 2'si Senatör, 14'ü Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere 7 Demokrat ve 9 Cumhuriyetçi Kongre üyesi ile bir araya geldiklerini kaydetti.'Bu yıl Türkiye'den ABD'ye 5, ABD'den Türkiye'ye 4 parlamenter heyetin seyahati oldu'Ala, temaslarında F-16'lar da dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade ederek, "Parlamenter diplomasinin, hükümetler arasında düzenli şekilde devam eden temasları tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönü var. Bu yıl Türkiye'den ABD'ye 5, ABD'den Türkiye'ye 4 parlamenter heyetin seyahati oldu. Yıl sonundan önce bu sayı artabilir. Hükümetimiz ile Biden yönetimi arasındaki üst düzeyli temaslardaki yoğunluk kadar parlamenter heyetlerin ziyaretlerinde bir süredir görmeyi arzu ettiğimiz bir artış var" dedi.Ukrayna başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel anlamda da ne kadar kritik bir rol oynadığının Kongre'de daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığına dikkati çeken Ala, "Mayıs ayındaki ziyaretimizde gıda güvenliği konusunda endişe beyan eden ve bizden çözüm talep eden çok sayıda Kongre üyesi olmuştu. Bu kez muhataplarımız, İstanbul Tahıl Girişimi'nin müzakeresi ve yürürlüğe konulması dolayısıyla takdirlerini defaatle ifade ettiler" şeklinde konuştu.'Başkan Biden'ın da Madrid'de ifade ettiği üzere yönetim, zaten bu satışı desteklemektedir'Ala, Ukrayna krizinde Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomatik çabaların da herkes tarafından takdirle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Senato'da 2023 yılı Ulusal Savunma Güvenlik Yasası'na (NDAA) devredilmek üzere, ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini Yunanistan'la ilişkilerine bağlayan bir yasa maddesi önerisini sunduğuna işaret eden Ala, "Türkiye’ye F-16 satışını, başka bir NATO müttefikiyle ikili ilişkilerimize bağlayan bu maddeyi haksız ve mesnetsiz buluyoruz. ABD Kongresi'nden iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'a karşı hakkaniyetli ve eşit mesafede durmasını, Ege sorunları konusunda ülkemizin hassasiyetlerine de saygı göstermesini ve NATO'nun geleceğini şahsi menfaatlerinden ulvi tutmasını bekliyoruz" görüşünü paylaştı.Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık konularına gerçekçi şekilde yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Ala, "F-16 tedarik sürecinin olumlu neticelenmesinin, taraflar arasında güvenin yeniden pekiştirilmesine ve mevcut anlaşmazlıklarımızın çözümüne olumlu etkide bulunacağına inanıyoruz" dedi.Ala, Türkiye ile ABD arasındaki konuların bir günde çözümünün mümkün olmadığına işaret ederek, "Ama gerek stratejik mekanizma altında yapılan temasların gerek F-16 tedarik sürecinde Kongre'yle yürütülen bu görüşmelerin olumlu sonuçlarının, Türkiye ile ABD arasındaki pozitif gündeme ve stratejik ortaklığa katkı sağlayacağı şüphe götürmez bir gerçektir" dedi.Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs konusundaki pozisyonunun net olduğunu ve yıllardır politikasının değişmediğini belirten Ala, şunları dile getirdi:

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