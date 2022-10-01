https://sputniknews.com.tr/20221001/16-kisinin-oldugu-kazadan-kurtulan-annenin-ifadesi-sofor-perdeyi-duzeltirken-kontrolunu-kaybetti--1061832114.html

16 kişinin öldüğü kazadan kurtulan annenin ifadesi: Şoför perdeyi düzeltirken kontrolünü kaybetti

16 kişinin öldüğü kazadan kurtulan annenin ifadesi: Şoför perdeyi düzeltirken kontrolünü kaybetti

Gaziantep’te yardım için duran 2 İHA muhabirinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan ve aynı kazada 2 oğlunu kaybeden... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T13:15+0300

2022-10-01T13:15+0300

2022-10-01T13:15+0300

yaşam

kaza

gaziantep

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen ve İHA muhabirleri Muhammet Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan 47 yaşındaki Gülten Erpek’in ifadeleri ortaya çıktı. Feci kazada Umut ve Muhammet isimli 2 çocuğu da ölen anne Gülten Erpek, verdiği ifadesinde kaza öncesinde yaşananları ve dehşet anlarını anlattı.Anne Gülten Erpek, kaza anında Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsün en önündeki 1,2 ve 3 numaralı koltuklarda çocukları Muhammet, Umut ile birlikte oturduklarını ifade etti. Günler süren tedavinin ardından yaşama tutunan ve 2 çocuğunu da kaybeden acılı anne, ifadesinde yaşananları anlattı.İhmaller zinciriİstanbul Esenler otogarından Diyarbakır’a gitmek amacıyla Özel Diyarbakır firmasından 3 kişilik bilet aldığını belirten anne Gülten Erpek, ifadesinde otobüse ilk bindiklerinde oğlunun emniyet kemerini takmak istediğini, kemerin bozuk olması nedeniyle kemerini takamadığını ifade etti. Acılı anne Erpek, 16 saati aşkın sürede devam eden yolculukları esnasında ise kimsenin emniyet kemeri takılması konusunda bir uyarıda bulunmadığını anlatan Gülten Erpek, asıl ihmallerin ise kazadan önce Gaziantep’te verilen molada yaşanan şoför değişimi ile başladığını söyledi.Kaza yapan şoför Abdulkadir Memiş’in dikkatsiz tavırları olduğunu anlatan Gülten Erpek, "Şoför, otobüste rahat bir şekilde sigara içiyordu. Sürekli müzik çalıyordu, telefonla konuşup, telefonla uğraşıyordu ve dikkatsiz tavırları vardı. Diğer ismini bilmediğim şoför kadar dikkatli değildi’’ dedi.Otobüsün en önünde seyahat ettiğim için olan biteni net bir şekilde gördüğünü anlatan Erpek, "Kaza anından önce otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş isimli şahıs telefonla biriyle konuştu. Ve ‘Kaza olmuş yine’ dediğini duydum. Bunun yanındaki muavin ve diğer şoför ile konuştuklarına şahit oldum. Kazadan önce gerçekleşen diğer kazayı ben görmedim ancak otobüsü kullanan şoför ve muavinin haberleri vardı, telefonla birileri arayıp kazanın olduğunu söylediler’’ şeklinde konuştu.'Perdeyi düzeltmek isterken kontrolünü kaybetti'Kazadan hemen öncesinde otobüsün saatte 120 kilometre hızla gittiğini gördüğünü de sözlerine ekleyen Erpek, ‘’Kazadan hemen öncesinde otobüsün hızı yaklaşık 120 km/sa ile gittiğini gördüm. Daha sonra biraz daha hızlı gittiğini fark ettim’’ ifadelerini kullandı.Otobüsün aşırı hızlı gitmesine rağmen şoförün direksiyonu tek elle tuttuğunu vurgulayan Erpek, "Uyarıda bulunmama fırsat kalmadan önce direksiyonu bir eliyle bıraktı. Şoförün sol kolunun bulunduğu taraftaki cam açık olduğundan, perdenin ses çıkarmasından dolayı onu düzeltmek isterken otobüsün hakimiyetini kaybetti. Perdeyle çok uğraştı. Aşırı hızlı gittiğinden dolayı otobüsü toparlayamadı. Otobüs sonra benim olduğum koltuk tarafına yani sağ tarafına doğru devrildi ve otobüs bu şekilde yatık vaziyette 200 metre kadar sürüklenmeye başladı’’ dedi.Dehşet anlarını anlatmaya devam eden Erpek, feci kaza esnasında otobüsün önüne çıkan insan ve araçları adeta süpürdüğünü belirterek, "Önümüzde daha önceden kaza yapan araçlar, ambulans itfaiye ve onlara yardıma gelen diğer kişilerin araçları vardı. Otobüs onlara çarparak ve süpürerek, anca durabildi" ifadelerine yer verdi.'Her yerde ceset ve yaralılar vardı'İlk kaza sonrasında olay yerinde hiçbir şekilde bariyer, levha gibi uyarı tabelaları görmediğini de belirten Erpek, ikinci kaza sonrasında otobüs içerisinde her yerde ceset ve yaralıları gördüğünü kaydetti. Küçük oğlunun öldüğünü gören ve büyük oğlunu kurtarmanın derdine düştüğünü de anlatan acılı anne, "Kazanın hemen ardından ben küçük oğlum Muhammet Erpek’i yerde gördüm. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Kafasından yaralanmış, vefat ettiğini anladım. Diğer oğlum Umut Erpek’i kurtarayım dedim ve oğluma seslendim. O esnada ses vermediğini fark ettim ancak önüm kapalıydı. Oğlumu göremiyordum. Otobüsün içinde etrafta çoğu yolcu vefat etmişti. Her yerde çok ceset vardı ve yaralılar vardı’’ dedi.Abdülkadir Memiş’in daha önceden sabıkalı olduğunu öğrendiğini de belirten Erpek, kazanın hemen ardından şoförün otobüsten çıkıp, bir süre sonra tekrar otobüse geri geldiğini söyledi. Erpek, ‘’Kazadan sonra şoför Abdulkadir Memiş, otobüsten çıkıp, geri geldi. Ön tarafta bir şeylerle uğraştığını gördüm ancak ne yaptığını bilmiyorum’’ diye konuştu.Erpek, sürücüden, firmadan ve çalışanları başta olmak üzere ihmali olan herkesten şikayetçi olduğunu da ifadesinde belirtti.

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