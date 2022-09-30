https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-ukrayna-nato-coplugunu-secti-1061814950.html

Zaharova: Ukrayna, NATO çöplüğünü seçti

Zaharova: Ukrayna, NATO çöplüğünü seçti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurmasını değerlendirdi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T19:10+0300

2022-09-30T19:10+0300

2022-09-30T19:10+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna krizi

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın bugün NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurduğunu anımsatarak, “Bugün herkes kendi yolunu seçti. Kadınları ve çocukları öldüren kanlı kasaplar NATO çöplüğünü seçti. Biz geleceği seçtik” diye yazdı.Zaharova, “Zor mu olacak? Evet. Çünkü aşağı düşmek, yukarıya çıkmaktan her zaman daha kolay. Ama hatırlıyorsunuz ki, kanatlarımız eskiden beri sürünmemize engel oluyor. Aydınlık için ve Tanrıyla hep birlikte ileri!” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html

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