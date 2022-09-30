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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-ukrayna-nato-coplugunu-secti-1061814950.html
Zaharova: Ukrayna, NATO çöplüğünü seçti
Zaharova: Ukrayna, NATO çöplüğünü seçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurmasını değerlendirdi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T19:10+0300
2022-09-30T19:10+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna krizi
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın bugün NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurduğunu anımsatarak, “Bugün herkes kendi yolunu seçti. Kadınları ve çocukları öldüren kanlı kasaplar NATO çöplüğünü seçti. Biz geleceği seçtik” diye yazdı.Zaharova, “Zor mu olacak? Evet. Çünkü aşağı düşmek, yukarıya çıkmaktan her zaman daha kolay. Ama hatırlıyorsunuz ki, kanatlarımız eskiden beri sürünmemize engel oluyor. Aydınlık için ve Tanrıyla hep birlikte ileri!” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html
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mariya zaharova, ukrayna krizi, nato
mariya zaharova, ukrayna krizi, nato

Zaharova: Ukrayna, NATO çöplüğünü seçti

19:10 30.09.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurmasını değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın bugün NATO üyeliği için hızlandırılmış sürece başvurduğunu anımsatarak, “Bugün herkes kendi yolunu seçti. Kadınları ve çocukları öldüren kanlı kasaplar NATO çöplüğünü seçti. Biz geleceği seçtik” diye yazdı.
Zaharova, “Zor mu olacak? Evet. Çünkü aşağı düşmek, yukarıya çıkmaktan her zaman daha kolay. Ama hatırlıyorsunuz ki, kanatlarımız eskiden beri sürünmemize engel oluyor. Aydınlık için ve Tanrıyla hep birlikte ileri!” ifadesini kullandı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği için başvuruyor
17:07
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