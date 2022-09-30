https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-guterres-referandumlari-tanimadigini-soyleyerek-yetkisini-asti-1061817788.html

Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı

Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumların sonuçlarının yasal... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T21:59+0300

2022-09-30T21:59+0300

2022-09-30T21:59+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

bm

referandum

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların sonuçlarını tanımadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tepki gösterdi.Zaharova, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:BM Genel Sekreteri’nin DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saldırısının, ikiyüzlülüğün ve bariz çifte standardın yeni örneği olduğunu belirten Zaharova, “BM Genel Sekreteri’nin, tamamen BM Anlaşması’nı rehber edinmesi gerekirken üye ülkeler üzerinde bir propaganda ve baskı aracı haline gelmesini kabul edilemez olduğunu sayıyoruz” diye yazdı.Daha önce BM Genel Sekreteri Guterres, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumların yasal güce sahip olmadığını ve kınanması gerektiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220930/donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasinin-ardindan-abdden-rusyaya-yeni-yaptirim-1061811343.html

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mariya zaharova, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, referandum