https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-guterres-referandumlari-tanimadigini-soyleyerek-yetkisini-asti-1061817788.html
Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı
Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumların sonuçlarının yasal... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T21:59+0300
2022-09-30T21:59+0300
2022-09-30T21:59+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
bm
referandum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061817578_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_123f226bd804d583d2296c9352e15f28.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların sonuçlarını tanımadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tepki gösterdi.Zaharova, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:BM Genel Sekreteri’nin DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saldırısının, ikiyüzlülüğün ve bariz çifte standardın yeni örneği olduğunu belirten Zaharova, “BM Genel Sekreteri’nin, tamamen BM Anlaşması’nı rehber edinmesi gerekirken üye ülkeler üzerinde bir propaganda ve baskı aracı haline gelmesini kabul edilemez olduğunu sayıyoruz” diye yazdı.Daha önce BM Genel Sekreteri Guterres, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumların yasal güce sahip olmadığını ve kınanması gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasinin-ardindan-abdden-rusyaya-yeni-yaptirim-1061811343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061817578_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa350e25c8173ef4903e5ac45f934f38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, referandum
mariya zaharova, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, referandum
Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumların sonuçlarının yasal gücü olmadığı yönündeki açıklamayla yetkisini aştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların
sonuçlarını tanımadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tepki gösterdi.
Zaharova, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Bu durumda, bir kez daha gelişen olayları değerlendirirken seçici yönteme başvuran Guterres’in, sadece yetkilerini aşmadığı, aynı zamanda kolektif Batı ile dayanışmaya girdiği ortada."
BM Genel Sekreteri’nin DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saldırısının, ikiyüzlülüğün ve bariz çifte standardın yeni örneği olduğunu belirten Zaharova, “BM Genel Sekreteri’nin, tamamen BM Anlaşması’nı rehber edinmesi gerekirken üye ülkeler üzerinde bir propaganda ve baskı aracı haline gelmesini kabul edilemez olduğunu sayıyoruz” diye yazdı.
Daha önce BM Genel Sekreteri Guterres, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumların yasal güce sahip olmadığını ve kınanması gerektiğini dile getirmişti.