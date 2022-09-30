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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-guterres-referandumlari-tanimadigini-soyleyerek-yetkisini-asti-1061817788.html
Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı
Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumların sonuçlarının yasal... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T21:59+0300
2022-09-30T21:59+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
bm
referandum
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların sonuçlarını tanımadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tepki gösterdi.Zaharova, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:BM Genel Sekreteri’nin DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saldırısının, ikiyüzlülüğün ve bariz çifte standardın yeni örneği olduğunu belirten Zaharova, “BM Genel Sekreteri’nin, tamamen BM Anlaşması’nı rehber edinmesi gerekirken üye ülkeler üzerinde bir propaganda ve baskı aracı haline gelmesini kabul edilemez olduğunu sayıyoruz” diye yazdı.Daha önce BM Genel Sekreteri Guterres, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumların yasal güce sahip olmadığını ve kınanması gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasinin-ardindan-abdden-rusyaya-yeni-yaptirim-1061811343.html
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mariya zaharova, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, referandum
mariya zaharova, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, bm, referandum

Zaharova: Guterres, referandumları tanımadığını söyleyerek yetkisini aştı

21:59 30.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumların sonuçlarının yasal gücü olmadığı yönündeki açıklamayla yetkisini aştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların sonuçlarını tanımadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e tepki gösterdi.
Zaharova, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Bu durumda, bir kez daha gelişen olayları değerlendirirken seçici yönteme başvuran Guterres’in, sadece yetkilerini aşmadığı, aynı zamanda kolektif Batı ile dayanışmaya girdiği ortada."
BM Genel Sekreteri’nin DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saldırısının, ikiyüzlülüğün ve bariz çifte standardın yeni örneği olduğunu belirten Zaharova, “BM Genel Sekreteri’nin, tamamen BM Anlaşması’nı rehber edinmesi gerekirken üye ülkeler üzerinde bir propaganda ve baskı aracı haline gelmesini kabul edilemez olduğunu sayıyoruz” diye yazdı.
Daha önce BM Genel Sekreteri Guterres, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki referandumların yasal güce sahip olmadığını ve kınanması gerektiğini dile getirmişti.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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