https://sputniknews.com.tr/20220930/yeni-zelandada-orta-parmak-gosteren-saglik-kampanyasi-icin-basparmak-asagi-indi-1061788814.html

Yeni Zelanda'da 'orta parmak' gösteren sağlık kampanyası için başparmak aşağı indi

Yeni Zelanda'da 'orta parmak' gösteren sağlık kampanyası için başparmak aşağı indi

Yeni Zelanda'da Hepatit C ile mücadele kampanyası çerçevesinde, uzatılan orta parmaktan kan alınarak test yapılmasına atıfla, insanların gülümserken orta... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T11:57+0300

2022-09-30T11:57+0300

2022-09-30T11:59+0300

yaşam

hepatit c

yeni zelanda

reklam

kampanya

orta parmak işareti

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Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, yılda yaklaşık 200 vatandaşı öldüren virüs hakkında farkındalığı artırmak için temmuz ayında "Hep C'ye Karşı Koy" kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamındaki videolar, posterler ve çevrimiçi materyaller, aktörlerin başkalarına gülümserken orta parmaklarını kaldırdığını, daha sonra kan yoluyla virüsün bulaşıp bulaşmadığını belirlemeye yönelik kan testi için orta parmaklarının delindiğini gösteriyor.Ancak Reklam Standartları Kurumu, görüntüleri 'son derece rahatsız edici' diye niteleyen bir şikayeti onayladı.Şikayette 'bu jestin çok uzun zamandır 'S..tir git' gibi bir dizi kaba kelime ve küfür yerine kullanılan bir işaret olduğu, dolayısıyla dev panolarda veya çocukların görebileceği yerlerde bulunmaması gerektiği' dile getirildi. Şikayet Kurulu, reklamı izleyenlerin, Hepatit C'ye maruz kalınıp kalınmadığını belirlemek için kolay bir parmak delme testi ve yeni bir etkili tedavi olduğunu anlamalarının, yani "Hep C'ye 'S..tir git' diyebilirsin” mesajını almalarının amaçlandığı konusunda hemfikir kaldı. Ancak kurul, 'sadece el hareketlerine odaklanması muhtemel çoğu insan için bağlamın eksik kaldığını' öne sürdü. "Bu, bir başkasına yapabileceğiniz en saldırgan jestlerden biridir ve her zaman olumsuz çağrışımlar içerir" diyen kurul, reklamverenin 'karakterlerin gülen yüzlerinin herhangi bir saldırgan niyeti azalttığı' tezini reddetti. Sonuçta, reklamın 'uygunsuz ve saldırgan bir el hareketi kullandığı ve standartların ihlali olduğuna' hükmeden kurul, gülümseyen yüzlü orta parmak işaretli Hepatit C farkındalık reklamlarını 'yayımlanamayacak kadar rahatsız edici' buldu. Halk Sağlığı Servisi Ulusal Direktörü Nick Chamberlain, kararın 'üzücü' olduğunu söyledi. NZ Herald'a konuşan Chamberlain, "Seçtiğimiz kampanya görüntüleriyle ciddi veya yaygın hakarete neden olmak gibi bir niyetimiz yoktu. Reklam Standartları Kurumu'nun bu durumla ilgili dengeyi tutturamadığımızı düşünmesi, esef verici" dedi. Ana kampanya görüntüsü olarak orta parmak fotoğrafı kaldırılıp yerine çift başparmak yukarıya fotoğrafı konuldu. Ancak kampanyanın web sitesinde orta parmak görüntüleri ve YouTube klibi çevrimiçi olarak korundu.

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hepatit c, yeni zelanda, reklam, kampanya, orta parmak işareti