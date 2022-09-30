https://sputniknews.com.tr/20220930/trabzonsporun-deplasmanda-oynayacagi-monaco-maci-biletleri-satisa-cikti-1061808940.html

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri bugün satışa çıktı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T17:00+0300

2022-09-30T17:00+0300

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trabzonspor

satış

spor

monaco

bilet

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda olan misafir tribün biletlerinin, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulacağı ve fiyatların 700 Türk Lirası olarak belirlendi.Bilet satışının misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 4 Ekim Salı günü saat 17.00'a kadar devam edeceği işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kağıt biletlerin müsabaka günü Monaco saati ile müsabakaya 2 saat kala misafir takım tribünü bilet gişesinden teslim almaları gerektiği belirtilirken, "Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir. Taraftarlarımız Monaco II. Louis Stadyumu'na giriş biletlerini, e-bilet.trabzonspor.org.tr'den satın aldıktan sonra mail adreslerine gelen onay formu ile birlikte alacaktır" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan açıklamada stadyum yol tarifi ile taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da yer verildi.

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