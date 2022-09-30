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Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri bugün satışa çıktı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T17:00+0300
2022-09-30T17:21+0300
trabzonspor
satış
spor
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda olan misafir tribün biletlerinin, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulacağı ve fiyatların 700 Türk Lirası olarak belirlendi.Bilet satışının misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 4 Ekim Salı günü saat 17.00'a kadar devam edeceği işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kağıt biletlerin müsabaka günü Monaco saati ile müsabakaya 2 saat kala misafir takım tribünü bilet gişesinden teslim almaları gerektiği belirtilirken, "Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir. Taraftarlarımız Monaco II. Louis Stadyumu'na giriş biletlerini, e-bilet.trabzonspor.org.tr'den satın aldıktan sonra mail adreslerine gelen onay formu ile birlikte alacaktır" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan açıklamada stadyum yol tarifi ile taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da yer verildi.
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trabzonspor, satış, monaco, bilet
trabzonspor, satış, monaco, bilet

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı

17:00 30.09.2022 (güncellendi: 17:21 30.09.2022)
© DHATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri bugün satışa çıktı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda olan misafir tribün biletlerinin, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulacağı ve fiyatların 700 Türk Lirası olarak belirlendi.
Bilet satışının misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 4 Ekim Salı günü saat 17.00'a kadar devam edeceği işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek olup, bir kişi yalnızca bir adet bilet satın alabilecektir. Taraftarlarımızın bilet satışının gerçekleşeceği https://e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde kendilerinden istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Misafir takım tribünü biletleri için e-bilet.trabzonspor.org.tr haricinde bilet satışı yapılmayacak, nakit karşılığı elden bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir."
Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kağıt biletlerin müsabaka günü Monaco saati ile müsabakaya 2 saat kala misafir takım tribünü bilet gişesinden teslim almaları gerektiği belirtilirken, "Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir. Taraftarlarımız Monaco II. Louis Stadyumu'na giriş biletlerini, e-bilet.trabzonspor.org.tr'den satın aldıktan sonra mail adreslerine gelen onay formu ile birlikte alacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan açıklamada stadyum yol tarifi ile taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da yer verildi.
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