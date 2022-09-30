https://sputniknews.com.tr/20220930/sp-turkiyenin-kredi-notunu-guncelledi-1061819753.html
S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T23:51+0300
2022-09-30T23:51+0300
2022-09-30T23:51+0300
standard & poor's
türkiye
kredi
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S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.
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standard & poor's, türkiye, kredi
standard & poor's, türkiye, kredi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.