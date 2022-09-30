https://sputniknews.com.tr/20220930/sarallar-suc-orgutune-operasyon-yoneticilerden-biri-yakalandi-1061787097.html

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yöneticilerinden biri yakalandı. Yakalanan kişinin örgütün yaptığı çok sayıda... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T10:07+0300

2022-09-30T10:07+0300

2022-09-30T10:07+0300

türkiye

sarallar

suç örgütü

polis

operasyon

istanbul

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İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html

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sarallar, suç örgütü, polis, operasyon, istanbul