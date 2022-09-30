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Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı
Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı
İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yöneticilerinden biri yakalandı. Yakalanan kişinin örgütün yaptığı çok sayıda... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T10:07+0300
2022-09-30T10:07+0300
türkiye
sarallar
suç örgütü
polis
operasyon
istanbul
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İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html
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sarallar, suç örgütü, polis, operasyon, istanbul
sarallar, suç örgütü, polis, operasyon, istanbul

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı

10:07 30.09.2022
© DHASarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı
Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yöneticilerinden biri yakalandı. Yakalanan kişinin örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemin azmettiricisi olduğu tespit edildi.
İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.
Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
TÜRKİYE
Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
8 Temmuz, 03:19
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