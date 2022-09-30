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Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan kararnameleri imzaladı.
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vladimir putin
vladimir putin

Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

00:38 30.09.2022 (güncellendi: 00:49 30.09.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan kararnameleri imzaladı.
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