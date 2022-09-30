https://sputniknews.com.tr/20220930/putin-herson-ve-zaporojyenin--bagimsizliklarini-taniyan-kararnameleri-imzaladi-1061782072.html
Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T00:38+0300
2022-09-30T00:38+0300
2022-09-30T00:49+0300
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan kararnameleri imzaladı.
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vladimir putin
Putin, Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
00:38 30.09.2022 (güncellendi: 00:49 30.09.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson ve Zaporojye bölgelerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan kararnameleri imzaladı.