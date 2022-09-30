https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html

Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu

Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı gizli servislerinin daha önce de boru hatlarını patlattığı olduğu ve Rusya’nın bunu anlatacağını... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T21:18+0300

2022-09-30T21:18+0300

2022-09-30T21:19+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

danimarka

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Patruşev, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarını patlatanların Batı gizli servisleri olduğu yönünde ellerinde hiçbir delile sahip olmadıklarını belirterek, “Ama daha önce böyle bir şey yaptıklarını, boru hatlarını patlattıkları bilgisine sahibiz. Bunu daha önce yaptılar” dedi.Patruşev, “Bir süre sonra bunu da anlatacağız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-polonya-disisleri-bakani-kuzey-akim-sabotaji-icin-abdye-tesekkur-ettigi-paylasimini-sildi-1061786314.html

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rusya, danimarka, kuzey akım-1, kuzey akım-2