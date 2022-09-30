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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html
Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu
Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı gizli servislerinin daha önce de boru hatlarını patlattığı olduğu ve Rusya’nın bunu anlatacağını... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T21:18+0300
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avrupa'da enerji krizi
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Patruşev, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarını patlatanların Batı gizli servisleri olduğu yönünde ellerinde hiçbir delile sahip olmadıklarını belirterek, “Ama daha önce böyle bir şey yaptıklarını, boru hatlarını patlattıkları bilgisine sahibiz. Bunu daha önce yaptılar” dedi.Patruşev, “Bir süre sonra bunu da anlatacağız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-polonya-disisleri-bakani-kuzey-akim-sabotaji-icin-abdye-tesekkur-ettigi-paylasimini-sildi-1061786314.html
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rusya, danimarka, kuzey akım-1, kuzey akım-2
rusya, danimarka, kuzey akım-1, kuzey akım-2

Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu

21:18 30.09.2022 (güncellendi: 21:19 30.09.2022)
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© İHA
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı gizli servislerinin daha önce de boru hatlarını patlattığı olduğu ve Rusya’nın bunu anlatacağını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Patruşev, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarını patlatanların Batı gizli servisleri olduğu yönünde ellerinde hiçbir delile sahip olmadıklarını belirterek, “Ama daha önce böyle bir şey yaptıklarını, boru hatlarını patlattıkları bilgisine sahibiz. Bunu daha önce yaptılar” dedi.
Patruşev, “Bir süre sonra bunu da anlatacağız” diye ekledi.
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