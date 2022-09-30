Türkiye
SON DAKİKA | İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına izin verdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220930/nevsehirde-hurdaya-cikarilan-ataturk-portresi-ve-istiklal-marsi-tablosu-icin-sorusturma-1061795941.html
Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma
Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma
Nevşehir'de bir ilkokulda hurdaya çıkarıldığı iddia edilen Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T14:30+0300
2022-09-30T14:30+0300
türkiye
nevşehir
hurda
atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061795797_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5085838d6f4c057f13656c6ea55918ac.jpg
Nevşehir'de Çardak İlkokulu'nda iddiaya göre, okuldaki Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu hurdaya ayrılıp kamyonete yüklendi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.Konunun sosyal medyada paylaşılmasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Okul Müdürü C.A. hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20211017/zonguldak-valiliginden-ataturkun-genclige-hitabesi-aciklamasi-1049899579.html
türkiye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061795797_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_5ef731ae7bc9fd4ef7b50bd567063687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nevşehir, hurda, atatürk
nevşehir, hurda, atatürk

Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma

14:30 30.09.2022
© DHANevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu
Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Nevşehir'de bir ilkokulda hurdaya çıkarıldığı iddia edilen Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Nevşehir'de Çardak İlkokulu'nda iddiaya göre, okuldaki Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu hurdaya ayrılıp kamyonete yüklendi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Konunun sosyal medyada paylaşılmasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Okul Müdürü C.A. hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Eylül 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ilimiz merkez Çardak İlkokulu Okul Müdürünün Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablolarını hurdaya attığı/sattığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Bahsi geçen okulumuzun kullanıma açılacak olan bölümündeki malzemeler boşaltılırken oluşan, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, tasvip etmediğimiz bazı görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Konu hakkında güvenlik birimleri tarafından durum ve şahıslarla ilgili yerinde inceleme yapılmış olup olayla ilgili gerekli tutanaklar tutulmuştur. Ayrıca, olay adli makamlara bildirilmiş olup Müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Akaygen’e’ imzasıyla hediye ettiği portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması
17 Ekim 2021, 13:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала