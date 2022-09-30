Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma

"29 Eylül 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ilimiz merkez Çardak İlkokulu Okul Müdürünün Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablolarını hurdaya attığı/sattığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Bahsi geçen okulumuzun kullanıma açılacak olan bölümündeki malzemeler boşaltılırken oluşan, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, tasvip etmediğimiz bazı görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Konu hakkında güvenlik birimleri tarafından durum ve şahıslarla ilgili yerinde inceleme yapılmış olup olayla ilgili gerekli tutanaklar tutulmuştur. Ayrıca, olay adli makamlara bildirilmiş olup Müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."