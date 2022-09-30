https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-putinin-amaci-bizi-ukraynayi-desteklemekten-caydirmak-ama-basarili-olamayacak-1061816318.html
NATO: Ukrayna'nın NATO üyeliği için oybirliği gerekiyor
NATO: Ukrayna'nın NATO üyeliği için oybirliği gerekiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya'ya katılma... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T20:09+0300
2022-09-30T20:09+0300
2022-09-30T20:21+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
vladimir putin
donbass
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, 4 bölgede düzenlenen referandumların yasa dışı olduğunu iddia etti ve bu toprakları Rusya'nın bir parçası olarak asla tanımayacaklarını belirtti.Stoltenberg, "Bu topraklar Ukrayna'dır. Donetsk Ukrayna'dır. Lugansk Ukrayna'dır. Herson Ukrayna'dır. Zaporijya Ukrayna'dır. Kırım'ın Ukrayna olduğu gibi." ifadelerini kullandı.Dört bölgede düzenlenen ve yüksek oranda 'evet' sonucu çıkan referandum sonuçlarını görmezden gelerek, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğini iddia eden Stoltenberg, "Bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor." dedi.Stoltenberg, "Putin'in amacı bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunda başarılı olamayacak." dedi.Stoltenberg, Ukrayna'ya destek sağlanmasının hem bu ülkenin kendini savunması hem de NATO müttefiklerinin güvenliği için şart olduğuna söyledi."Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve pervasızcadır." diyen Stoltenberg, Putin'in nükleer meseledeki duruşuyla ilgili değişiklik görmediklerini ifade etti.Stoltenberg, şunları aktardı:"Rusya'nın yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Rusya, nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiğini anlamalıdır. Eğer nükleer silah kullanırlarsa bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu, Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi."Ukrayna'nın NATO üyeliğiUkrayna'nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini kaydetti.
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nato, jens stoltenberg, vladimir putin, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
nato, jens stoltenberg, vladimir putin, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
NATO: Ukrayna'nın NATO üyeliği için oybirliği gerekiyor
20:09 30.09.2022 (güncellendi: 20:21 30.09.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya'ya katılma referandumlarının sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.
Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, 4 bölgede düzenlenen referandumların yasa dışı olduğunu iddia etti ve bu toprakları Rusya'nın bir parçası olarak asla tanımayacaklarını belirtti.
Stoltenberg, "Bu topraklar Ukrayna'dır. Donetsk Ukrayna'dır. Lugansk Ukrayna'dır. Herson Ukrayna'dır. Zaporijya Ukrayna'dır. Kırım'ın Ukrayna olduğu gibi." ifadelerini kullandı.
Dört bölgede düzenlenen ve yüksek oranda 'evet' sonucu çıkan referandum sonuçlarını görmezden gelerek, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğini iddia eden Stoltenberg, "Bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor." dedi.
Stoltenberg, "Putin'in amacı bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunda başarılı olamayacak." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'ya destek sağlanmasının hem bu ülkenin kendini savunması hem de NATO müttefiklerinin güvenliği için şart olduğuna söyledi.
"Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve pervasızcadır." diyen Stoltenberg, Putin'in nükleer meseledeki duruşuyla ilgili değişiklik görmediklerini ifade etti.
Stoltenberg, şunları aktardı:
"Rusya'nın yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Rusya, nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiğini anlamalıdır. Eğer nükleer silah kullanırlarsa bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu, Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi."
Ukrayna'nın NATO üyeliği
Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini kaydetti.