https://sputniknews.com.tr/20220930/mitten-isidin-eylem-hazirligindaki-hucre-yapilanmasina-operasyon-1061787605.html

MİT'ten IŞİD'in eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına operasyon

MİT'ten IŞİD'in eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına operasyon

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1'i ölü 19 IŞİD mensubu etkisiz... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T11:32+0300

2022-09-30T11:32+0300

2022-09-30T11:32+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; IŞİD'in Suriye'deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.Bu operasyonlarda 1'i ölü 19 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.4 eylem girişimini itiraf ettilerYakalanan IŞİD'li hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4 paket çelik bilye, 84 akü, 1 M-16, 3 keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html

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