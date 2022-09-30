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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/lavrov-ab-ozerkligini-nihai-olarak-kaybetti-1061790485.html
Lavrov: AB, özerkliğini nihai olarak kaybetti
Lavrov: AB, özerkliğini nihai olarak kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin özerkliğini nihai olarak yitirdiğini ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin kendilerini sürüklediği mevcut durum nedeniyle büyük... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T12:26+0300
2022-09-30T12:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek ve Moskova'ya yönelik yaptırım politikalarını değerlendirdi.Moskova'da bir araya gelen BDT ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle toplantı yapan Lavrov, "Anglo-Saksonlar, düşüncesizce geliştirdikleri 'Rusya'yı ortadan kaldırma' çizgisinde hareket ederken tüm kolektif Batı'nın, NATO'nun ve stratejik özerklik çizgisini nihai olarak kaybeden AB'nin koşulsuz şekilde boyun eğmesini başardılar" dedi.Lavrov, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın kendi kalkınma hedeflerine uluslararası toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını çiğneyerek ulaşma politikasından vazgeçme niyetinde olmadığının da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov
rusya, ukrayna, sergey lavrov

Lavrov: AB, özerkliğini nihai olarak kaybetti

12:26 30.09.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin özerkliğini nihai olarak yitirdiğini ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin kendilerini sürüklediği mevcut durum nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek ve Moskova'ya yönelik yaptırım politikalarını değerlendirdi.
Moskova'da bir araya gelen BDT ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle toplantı yapan Lavrov, "Anglo-Saksonlar, düşüncesizce geliştirdikleri 'Rusya'yı ortadan kaldırma' çizgisinde hareket ederken tüm kolektif Batı'nın, NATO'nun ve stratejik özerklik çizgisini nihai olarak kaybeden AB'nin koşulsuz şekilde boyun eğmesini başardılar" dedi.
Lavrov, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın kendi kalkınma hedeflerine uluslararası toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını çiğneyerek ulaşma politikasından vazgeçme niyetinde olmadığının da altını çizdi.
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