https://sputniknews.com.tr/20220930/lavrov-ab-ozerkligini-nihai-olarak-kaybetti-1061790485.html

Lavrov: AB, özerkliğini nihai olarak kaybetti

Lavrov: AB, özerkliğini nihai olarak kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin özerkliğini nihai olarak yitirdiğini ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin kendilerini sürüklediği mevcut durum nedeniyle büyük... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T12:26+0300

2022-09-30T12:26+0300

2022-09-30T12:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek ve Moskova'ya yönelik yaptırım politikalarını değerlendirdi.Moskova'da bir araya gelen BDT ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle toplantı yapan Lavrov, "Anglo-Saksonlar, düşüncesizce geliştirdikleri 'Rusya'yı ortadan kaldırma' çizgisinde hareket ederken tüm kolektif Batı'nın, NATO'nun ve stratejik özerklik çizgisini nihai olarak kaybeden AB'nin koşulsuz şekilde boyun eğmesini başardılar" dedi.Lavrov, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın kendi kalkınma hedeflerine uluslararası toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını çiğneyerek ulaşma politikasından vazgeçme niyetinde olmadığının da altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html

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