Kremlin: Ukrayna güçleri Donbass, Herson ve Zaporojye’ye saldırırsa bunu Rusya’ya saldırı sayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna güçlerinin, Kremlin’de bugün düzenlenecek törenle Rusya’ya eklenecek Donbass, Herson ve Zaporojye’ye saldırması hâlinde... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafının Rusya’ya eklenecek yeni topraklara saldırması durumunda bunu Rusya’ya dönük saldırı olacak kabul edeceklerini kaydetti ve ekledi: “Bunun başka bir biçimde değerlendirilmesi mümkün değil.”Peskov, düzenlenen referandumlar sonucunda Rusya’ya bağlanacak olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin dahil olduğu dört bölgenin Rusya’ya eklenmesi için Kremlin’de bugün dört ayrı anlaşma imzalanacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapsamlı bir konuşma yapacağını belirttiği törende her dört bölgenin idarecilerinin de yer alacağını yineledi. Söz konusu tören Kremlin Sarayı’nda TSİ 15.00’te başlayacak.Kremlin Sözcüsü, ‘Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanma olasılığına’ dair sorular üzerine, “Sorumsuzca davranan insanlar, nükleer tırmanma konusunda konuşurlar. Biz bu konuyu geliştirmek istemiyoruz. Herkese de sorumlu davranma çağrısını yapıyoruz” dedi. Peskov, ‘Rusya’yı nükleer silah kullanmaya itebilecek kırmızı çizgilere’ ilişkin bir soru üstüne ise, “Bu nükleer silah tartışmalarına yeniden dönecek olursam, herkese Rusya’nın (askeri) doktriniyle tanışmalarını tavsiye ederim, zira orada her şey yazıyor” ifadelerini kullandı. Rusya’nın askeri doktrininde, Rus güçlerinin, ülkenin varoluşuna yönelik bir tehdit karşısında ya da ülkeye nükleer silahla saldırılması durumunda buna nükleer silah kullanarak yanıt verilebileceği belirtiliyor.Bununla beraber Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Donbass, Herson ve Zaporojye’deki referandumların sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış olmasına karşın, ‘Rusya’nın söz konusu referandumların yasallığına ve meşruluğunu savunmaya devam edeceğini’ kaydetti. Peskov, “Rusya tarafı, kendi pozisyonunu savunmaya ve sürecin tamamının uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin argümanını ileri sürmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.Peskov, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin ‘şu anda Rus güçlerinin kontrolünde bulunan sınırlarıyla mı Rusya bünyesine alınacağı’ sorusu üzerine, her iki cumhuriyetin de 2014’teki sınırları ile Rusya’nın parçası hâline geleceklerini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin şu an Ukrayna ordusunun denetiminde olan kesimiyle ilgili olarak ne yapılacağı sorusuna da, “Orasının da kurtarılması gerekecek, zira tarafımızca 2014’teki sınırları ile tanınan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu bünyesine alınacaktır” yanıtını verdi. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tamamı Rus güçlerinin denetiminde bulunuyor fakat Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bir kısmı şu anda Ukrayna ordusunun kontrolünde.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’daki tahılın ülke dışına çıkarılmasına ilişkin İstanbul’da yapılmış olan süreli anlaşmaya ilişkin bir soru üstüne de, anlaşma kapsamında Ukrayna’dan çıkarılan tahılın, bu tarım ürününe ‘gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırılması’ yönündeki duruşlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.'TürkAkım'ın ihracat lisansının iptali, hattın çalışmasını etkilemiyor' AB'nin 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımları nedeniyle TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.'nin ihracat lisansının süresinden önce iptal edilmesini değerlendiren Peskov, bu gelişmenin TürkAkım'ın çalışmasını etkilemediğini ve gaz akışının devam ettiğini söyledi.'Kuzey Akım'da yaşananlar, eşi görülmemiş devlet terörü eylemi' Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında yaşanan olayları eşi görülmemiş devlet terörü eylemi olarak Peskov, "Böylesine eşsiz bir eylem, devlet terörü eylemi diyebiliriz, ciddi bir uluslararası soruşturma yapılmadan geçiştirilemez ve geçiştirilmemeli. Elbette bu soruşturma kapsamında işbirliğine de ihtiyaç var" dedi. Kuzey Akım boru hatlarında en az üç kolda sızıntı olduğunu bildiklerini ve dün dördüncü deliğin tespit edildiği bilgisinin geldiğini kaydeden Peskov, borulardaki hasarlara ilişkin eksiksiz bilginin gaz sızıntılarının sürdüğü koşullarda şu anda mümkün görülmeyen incelemeler yapıldıktan sonra elde edileceğini belirtti.

