Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220930/iyi-parti-ve-saadet-partisinden-kongre-karari-1061817300.html
İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı
İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı
6'lı masanın iki ortağı İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. İki parti de olağan kongre süreçlerini başlattı. İYİ Parti'nin kongresi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T21:37+0300
2022-09-30T21:37+0300
politika
iyi parti
saadet partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056418375_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_203a9b0ba1dcd3cc0da63c02abd2aa21.jpg
İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), olağan kongelerini seçimden önce yapma kararı aldı.6'lı masanın pazar günü yapacağı 2. tur ilk toplantısı öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. Her iki toplantıdan da önemli kararlar çıktı.İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, kurul üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin görüşleri alındı.Toplantıdan, 3. Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin 3 Ekim'de başlaması kararı alındı. Olağan büyük kongre ise 2023 seçiminden önce gerçekleştirilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime yeni parti yönetimiyle gidecek. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu ise, 8. Olağan Büyük Kongre'nin 30 Ekim Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı. Partiden yapılan açıklamada, "Seçimlere ve İktidara Hazırlık” çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır" ifadesi yer aldı.6'lı masa ise 2. turun ilk toplantısına hazırlanıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, aday belirleme yönteminin ele alınması, geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.Toplantıda, ortak Cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulması beklenmiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056418375_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_4f90db549f526e510f6101438dc9a2a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, saadet partisi
iyi parti, saadet partisi

İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı

21:37 30.09.2022
© Twitter/Saadet PartisiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Twitter/Saadet Partisi
Abone olTelegram
6'lı masanın iki ortağı İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. İki parti de olağan kongre süreçlerini başlattı. İYİ Parti'nin kongresi seçim öncesi yapılacak. Saadet Partisi ise 8. Olağan Kongresi'ni 30 Ekim'de yapacak.
İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), olağan kongelerini seçimden önce yapma kararı aldı.
6'lı masanın pazar günü yapacağı 2. tur ilk toplantısı öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. Her iki toplantıdan da önemli kararlar çıktı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, kurul üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin görüşleri alındı.
Toplantıdan, 3. Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin 3 Ekim'de başlaması kararı alındı.
Olağan büyük kongre ise 2023 seçiminden önce gerçekleştirilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime yeni parti yönetimiyle gidecek.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu ise, 8. Olağan Büyük Kongre'nin 30 Ekim Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı. Partiden yapılan açıklamada, "Seçimlere ve İktidara Hazırlık” çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır" ifadesi yer aldı.
6'lı masa ise 2. turun ilk toplantısına hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, aday belirleme yönteminin ele alınması, geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Toplantıda, ortak Cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulması beklenmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала