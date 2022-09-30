https://sputniknews.com.tr/20220930/iyi-parti-ve-saadet-partisinden-kongre-karari-1061809371.html

İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı

İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kongre kararı

6'lı masanın iki ortağı; İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. İki parti de olağan kongre süreçlerini başlattı. İYİ Parti'nin kongresi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T17:13+0300

2022-09-30T17:13+0300

2022-09-30T17:13+0300

politika

meral akşener

temel karamollaoğlu

iyi parti

saadet partisi

kongre

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İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), olağan kongrelerini seçimden önce yapma kararı aldı.6'lı masanın pazar günü yapacağı 2. tur ilk toplantısı öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi, Genel İdare Kurulları'nı topladı. Her iki toplantıdan da önemli kararlar çıktı.İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, kurul üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin görüşleri alındı.İYİ Parti Kongresi seçim öncesi, SP kongresi 30 Ekim'deToplantıdan, 3. Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin 3 Ekim'de başlaması kararı alındı.Olağan büyük kongre ise 2023 seçiminden önce gerçekleştirilecek.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime yeni parti yönetimiyle gidecek.Saadet Partisi Genel İdare Kurulu ise, 8. Olağan Büyük Kongre'nin 30 Ekim Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.Partiden yapılan açıklamada, "Seçimlere ve İktidara Hazırlık” çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır" ifadesi yer aldı.6'lı masa ise 2. turun ilk toplantısına hazırlanıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, aday belirleme yönteminin ele alınması, geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.Toplantıda, ortak Cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulması beklenmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/chp-lideri-kilicdaroglu-iyi-parti-lideri-aksener-ile-bulustu-1061758934.html

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meral akşener, temel karamollaoğlu, iyi parti, saadet partisi, kongre