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İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar hazırlandı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
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madeni para, фото, ingiltere, prens charles
madeni para, фото, ingiltere, prens charles

İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı

12:53 30.09.2022 (güncellendi: 13:18 30.09.2022)
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar hazırlandı.
© AABBC'nin haberine göre, yeni kralın portesinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor. İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
BBC'nin haberine göre, yeni kralın portesinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor. İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı.
© REUTERSParaların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı. İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS
Paraların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı. İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.
© PA MediaKraliçe 2. Elizabeth’in portresinin bulunduğu madeni paraların tedavülden kaldırılmayacağı; yeni paralarla kullanılmaya devam edeceği belirtildi. Charles’ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© PA Media
Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin bulunduğu madeni paraların tedavülden kaldırılmayacağı; yeni paralarla kullanılmaya devam edeceği belirtildi. Charles’ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi.
© PA Mediaİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© PA Media
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.
© REUTERSKraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS
Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.
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