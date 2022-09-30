https://sputniknews.com.tr/20220930/icisleri-bakanligi-tunc-soyer-ve-bazi-belediye-yoneticileriyle-ilgili-sorusturma-izni-verdi-1061816783.html

İçişleri Bakanlığı, Tunç Soyer ve bazı belediye yöneticileriyle ilgili soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Tunç Soyer ve bazı belediye yöneticileriyle ilgili soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimine 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yapılan konuşmayla ilgili... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T20:30+0300

2022-09-30T20:30+0300

2022-09-30T20:42+0300

politika

içişleri bakanlığı

tunç soyer

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg

İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’daki 6.6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23.3'le hissedarı olduğu Hilton Oteli'ni soruşturma konusu yaptı. T24'ün aktardığı habere göre, Hilton Oteli'nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve 'kamu zararı oluştuğu' gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde yapılan otelin otopark gelirlerinin yüzde 50'sinin İzmir Büyükşehir'e verilmesi gerekirken yıllar boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer'in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin Mali Hizmetler ile Genel Sekreterlik birimlerinde görev yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma izni verildi.İşadamı Mehmet Nafiz Günal'a ait Günal İnşaat'ın yaptığı otelle ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile 4 belediye yöneticisi ise 'zaman aşımı' gerekçesiyle soruşturma dışında tutuldu.Aynı gün, yani 28 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili oldu. Fransa'da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal'ın belediye iştiraki Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi.Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, Seferihisar'ın Ulamış Köyü'ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi'ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.'İzinler aylar önce çıktı, yeni tebliğ edildi' iddiasıSoruşturma izinlerinin önceki tarihlerde verilmesine karşın 28 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmesi dikkat çekti. Hilton Oteli'nden doğan alacaklarla ilgili soruşturma izninin İçişleri Bakanlığı'nca geçen nisan ayında verildiği belirtilirken; Grand Plaza ile ilgili soruşturma izni tarihinin de önce olduğu ileri sürüldü.Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşu töreninde yaptığı konuşma gündem olmuştuİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşma gündem olmuştu. Soyer'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” sözleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, tunç soyer, soruşturma