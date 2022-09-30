https://sputniknews.com.tr/20220930/hadise-ve-mehmet-dincerler-bosandi-kimsenin-maddi-manevi-bir-talebi-olmadi-1061813273.html

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı: 'Kimsenin maddi manevi bir talebi olmadı'

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı: 'Kimsenin maddi manevi bir talebi olmadı'

Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel, "Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T18:14+0300

2022-09-30T18:14+0300

2022-09-30T18:21+0300

hadise

yaşam

boşanma

şarkıcı

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Mayıs ayında evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.'2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı'Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220707/sarkici-hadise-unicef-turkiyenin-cocuk-koruma-programi-sozculugune-atandi-1058437222.html

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