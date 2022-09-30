https://sputniknews.com.tr/20220930/hadise-ve-mehmet-dincerler-bosandi-kimsenin-maddi-manevi-bir-talebi-olmadi-1061813273.html
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı: 'Kimsenin maddi manevi bir talebi olmadı'
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı: 'Kimsenin maddi manevi bir talebi olmadı'
Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel, "Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:14+0300
2022-09-30T18:14+0300
2022-09-30T18:21+0300
hadise
yaşam
boşanma
şarkıcı
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Mayıs ayında evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.'2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı'Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220707/sarkici-hadise-unicef-turkiyenin-cocuk-koruma-programi-sozculugune-atandi-1058437222.html
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Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı: 'Kimsenin maddi manevi bir talebi olmadı'
18:14 30.09.2022 (güncellendi: 18:21 30.09.2022) Abone ol
Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel, "Bir takım anlaşmazlık oldu tabii bu yüzden süreç biraz uzadı. 2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı. O konuya girmek istemiyoruz. Kimsenin bir talebi olmadan bitirdik" dedi.
Mayıs ayında evlenen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.
Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.
Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.
'2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı'
Duruşma sonrasında açıklama yapan Hadise Açıkgöz’ün avukatı Hakan Öncel şunları söyledi:
"Müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasında biraz önce boşanma kararı verildi. İki taraf için de hayırlı olsun. İki tarafında bir birinden maddi manevi bir talebi yok. Zaten o şekilde talepler olsa daha da uzuyor davalar. 2 haftayı geçen bir süreç oldu ama sonuçta neticelendi ve boşanma kararı verildi biraz önce. Biz ayın 14’ünde davayı açmıştık. 2 haftalık uzayan bir süreç oldu ama neticelendi. Önden imzalanan protokol salı günü imzalandı. Bu şekilde duruşma günü alabildik. Protokolde de kimsenin maddi manevi bir talebi yok. Takılar protokolde yok. O konuda spekülasyona girmek istemiyorum. Zaten kamuoyunda yeterince yer aldı. Birtakım anlaşmazlık oldu tabii bu yüzden süreç biraz uzadı. 2 hafta uzamasının nedeni zaten kamuoyunda tartışıldı. O konuya girmek istemiyoruz. Kimsenin bir talebi olmadan bitirdik."