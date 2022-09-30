https://sputniknews.com.tr/20220930/gumrukten-gecen-esyanin-turu-yapay-zeka-ile-tespit-edilecek-1061785447.html
Gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek
Gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek
Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın birlikte çalıştığı Tarama Ağı Projesi ile gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T07:02+0300
2022-09-30T07:02+0300
2022-09-30T07:02+0300
türkiye
gümrük
yapay zeka
kaçakçılık
ticaret bakanlığı
tübitak
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Tarama Ağı Projesi için Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK yoğun mesaide. Proje ile bakanlığın veri tabanı sisteminin analizi etkin bir biçimde gerçekleştirilecek.Sistemin hayata geçmesi ile dinamik bir entegrasyon sağlanmış olacak. Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim daha güçlü hale gelecek.Tarama ağı, insan hatalarının önüne geçilmesi anlamında önemli. Hem karar verme sürelerinin kısalması hem de kontrollerin sıkılaşması öngörülüyor.Projenin uluslararası ayağı da var. Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yapılacak. Hedef; gümrük işlemlerini hızlandırmak ve güvenli geçiş koridoru oluşturmak.
türkiye
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gümrük, yapay zeka, kaçakçılık, ticaret bakanlığı, tübitak
gümrük, yapay zeka, kaçakçılık, ticaret bakanlığı, tübitak
Gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek
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Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın birlikte çalıştığı Tarama Ağı Projesi ile gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek.
Tarama Ağı Projesi için Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK yoğun mesaide. Proje ile bakanlığın veri tabanı sisteminin analizi etkin bir biçimde gerçekleştirilecek.
Sistemin hayata geçmesi ile dinamik bir entegrasyon sağlanmış olacak. Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim daha güçlü hale gelecek.
Tarama ağı, insan hatalarının önüne geçilmesi anlamında önemli. Hem karar verme sürelerinin kısalması hem de kontrollerin sıkılaşması öngörülüyor.
Projenin uluslararası ayağı da var. Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yapılacak. Hedef; gümrük işlemlerini hızlandırmak ve güvenli geçiş koridoru oluşturmak.