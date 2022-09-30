https://sputniknews.com.tr/20220930/firat-cakiroglu-davasinda-tutuksuz-yargilanan-saniga-agirlastirilmis-muebbet-talebi-1061817473.html

Fırat Çakıroğlu davasında tutuksuz yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Fırat Çakıroğlu davasında tutuksuz yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

20 Şubat 2015'te, Ege Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesi öldürülmesiyle ilgili yargılanan C.B. hakkında... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T21:55+0300

2022-09-30T21:55+0300

2022-09-30T21:55+0300

türkiye

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg

20 Şubat 2015'te, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan C.B., İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.Tutuksuz yargılanan C.B., duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, partililer ve avukatlar salonda hazır bulundu.Duruşmada ilk olarak Nurullah Semo’ya 'tanık' olarak söz verildi. Olay günü C.B.’nin yanında olup olmadığını bilmediğini söyleyen Semo, "Olay günü biz kafede dururken bir tane güvenlik görevlisi yanımıza gelip kaçmamızı söyledi. C.B.’yi hatırlamıyorum. Kendimizi korumak için elimizde ne varsa attıktan sonra herkes canının peşine düşüp kaçmaya başladı. Ben de Ege Kafe’nin mutfak bölümüne kaçtım. Gittiğimde çalışanlar vardı. İçeriye karşı gruptan 2-3 kişi girdikten sonra 15 kişi oldular. Beni bıçakladılar ve yere düştüm. Bir süre sonra kendimden geçmiştim. Sonra beni ambulansla götürdüler. Can havliyle mutfağa girdiğimde çalışanları gördüm ama C.B.’nin orada olup olmadığını bilmiyorum. Gelmiş de olabilir" dedi.Semo’nun konuşmasının ardından müşteki avukatları, sanık C.B.’ye sorularını yöneltti. Müşteki avukatının olay günü telefon hattını değiştirdiğini sorması üzerine C.B., "Numaram herkeste vardı. Ben de kullanmak istemedim. Ben de can havliyle çıktım ve telefonumu kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.Tutuklanma talebi reddedildiKonuşmaların ardından iddia makamı, dosyanın tamamlandığını ve hazır olduğunu belirterek, mütalaasını okudu. Savcı, Fırat Çakıroğlu’nun Semo tarafından bıçak darbeleri sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğinin, orada bulunan C.B.’nin Semo’yu engellemesi gerekirken aksine cesaretlendirdiğinin altını çizdi. Savcı, C.B.’nin 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın tutuklanması talebinde de bulundu.Sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya beyanda bulunmak için süre talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın tutuklanması talebinde bulundu. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk talebinin reddine karar veren heyet, beyan için süre talebini kabul ederek, duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahkeme