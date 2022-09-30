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https://sputniknews.com.tr/20220930/fed-baskan-yardimcisi-brainard-para-politikasinin-bir-sure-kisitlayici-olmasi-gerekecek-1061818072.html
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek
Fed Başkan Yardımcısı Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T22:14+0300
2022-09-30T22:17+0300
ekonomi
lael brainard
fed
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
faiz
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek" ifadesini kullandı.Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı.Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna krizi, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemleri veya hava koşulları nedeniyle arz kesintilerinin uzaması veya ağırlaşması riski olduğuna dikkati çeken Brainard, Fed'in başka olumsuz şokların ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilecek finansal kırılganlıklara karşı dikkatli olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/fed-baskan-yardimcisi-brainard-enflasyon-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surdurulecek-1060928803.html
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lael brainard, fed, abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz
lael brainard, fed, abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek

22:14 30.09.2022 (güncellendi: 22:17 30.09.2022)
© Sputnik / Алексей МайшевLael Brainard
Lael Brainard - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Fed Başkan Yardımcısı Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek" ifadesini kullandı.
Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.
Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna krizi, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemleri veya hava koşulları nedeniyle arz kesintilerinin uzaması veya ağırlaşması riski olduğuna dikkati çeken Brainard, Fed'in başka olumsuz şokların ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilecek finansal kırılganlıklara karşı dikkatli olduğunu aktardı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
EKONOMİ
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Enflasyon düşene kadar sıkı para politikası sürdürülecek
7 Eylül, 21:49
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