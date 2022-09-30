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SON DAKİKA | Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
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Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e fırlayan enflasyon, eylülde yüzde 10'la... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T12:11+0300
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euro bölgesi
euro bölgesi

Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı

12:11 30.09.2022 (güncellendi: 12:21 30.09.2022)
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19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e fırlayan enflasyon, eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
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