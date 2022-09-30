https://sputniknews.com.tr/20220930/euro-bolgesinde-yukselisini-surduren-enflasyon-yuzde-10a-cikti-1061789948.html
Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e fırlayan enflasyon, eylülde yüzde 10'la... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T12:11+0300
2022-09-30T12:11+0300
2022-09-30T12:21+0300
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Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
12:11 30.09.2022 (güncellendi: 12:21 30.09.2022) Abone ol
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19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e fırlayan enflasyon, eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.